Mauro Icardi dayanamadı, eleştirilere cevap verdi!

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Gençlerbirliği galibiyetinin ardından sahada gösterdiği performans ve takımdaki son durumla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın zorluk derecesine dikkat çeken Arjantinli futbolcu, “Zor bir maçtı. Bunun böyle geçeceğini biliyorduk. Gol yedikten sonra işimiz daha da güçleşti ama sonuç almak istiyorduk. Bazı anlarda takım olarak karar vermekte zorlandık. İkinci yarıya iyi başladık, golleri bulduk ve kazandık.” ifadelerini kullandı.

“SAHADA CEVAP VERİRİM”

Icardi, son dönemde kendisi hakkında yapılan yorumlara da net bir yanıt verdi.

Ciddi bir sakatlık geçirdiğini hatırlatan başarılı golcü, “Ara sonrası geri dönmek önemli. Üç günde bir maç oynuyoruz, ritme girmemiz gerekiyor. Medyada çok fazla şey söyleniyor; özellikle Arjantin’e gitmemle ilgili. Beş aydır kızlarımı göremiyordum, onları görmek bana çok iyi geldi. 100 maçta 70’e yakın gol attım. Saha dışında kendimi açıklamak zorunda değilim, sahada açıklarım.” dedi.

DERBİ VE ŞAMPİYONLAR LİGİ DEĞERLENDİRMESİ

Takım içindeki rekabet ve fikstüre dair konuşan yıldız golcü, “Takım sadece 11 kişiden oluşmuyor. Az oynayanlar için de fırsatlar olacak. Derbiden önce bir Şampiyonlar Ligi maçımız var. Önce ona hazırlanacağız, seriyi sürdürmek istiyoruz. Ardından derbiye odaklanacağız.” açıklamasını yaptı.

Genç oyuncuların çalışma azmine de değinen Icardi, Kazımcan Karataş’ı örnek göstererek, “Uzun süredir oynamıyordu ama her gün çalıştı ve bugün hazır olduğunu gösterdi. Tüm oyunculardan beklediğimiz bu.” diye konuştu.