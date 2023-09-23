Mauro Icardi'den dev rekor! Burak Yılmaz'ı geride bıraktı ve...

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, Başakşehir’e konuk olurken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi attı. Müsabakanın 50. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

30 yaşındaki futbolcu, böylece bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 6’ya çıkardı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 3 golü olan Icardi’nin toplamda 9 golü bulunuyor.

BURAK YILMAZ'IN REKORUNU KIRDI

Öte yandan Arjantinli yıldız, lk 11'de çıktığı üst üste 12 Süper Lig maçında gol atan ilk futbolcu oldu.

Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük yapan eski futbolcu Burak Yılmaz, Trabzonspor'da oynadığı dönemde (Mayıs-Kasım 2011) 11 maç üst üste gol atmayı başarmıştı.

Karşılaşmaya 11’de başlayan Mauro Icardi, 90 dakika sahada kaldı.

