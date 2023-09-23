SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Mauro Icardi'den dev rekor! Burak Yılmaz'ı geride bıraktı ve...

Mauro Icardi'den dev rekor! Burak Yılmaz'ı geride bıraktı ve...

23.09.2023 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Başakşehir maçında penaltıdan attığı golle Süper Lig’deki gol sayısını 6’ya çıkardı. Icardi’nin bu sezon Avrupa kupalarında da 3 golü bulunuyor. Ayrıca yıldız isim, Burak Yılmaz'a ait olan bir rekoru da kırdı.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, Başakşehir’e konuk olurken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi attı. Müsabakanın 50. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

AA-20230923-32225932-32225928-RAMS_BASAKSEHIR_GALATASARAY (Large)

30 yaşındaki futbolcu, böylece bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 6’ya çıkardı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 3 golü olan Icardi’nin toplamda 9 golü bulunuyor.

BURAK YILMAZ'IN REKORUNU KIRDI

AA-20230923-32225932-32225927-RAMS_BASAKSEHIR_GALATASARAY (Large)

Öte yandan Arjantinli yıldız, lk 11'de çıktığı üst üste 12 Süper Lig maçında gol atan ilk futbolcu oldu.

Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük yapan eski futbolcu Burak Yılmaz, Trabzonspor'da oynadığı dönemde (Mayıs-Kasım 2011) 11 maç üst üste gol atmayı başarmıştı.

Karşılaşmaya 11’de başlayan Mauro Icardi, 90 dakika sahada kaldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'dan Başakşehir'e geçit yok!Galatasaray'dan Başakşehir'e geçit yok!
Şoke eden sakatlık! Soyunma odasına gittiŞoke eden sakatlık! Soyunma odasına gitti
Bayern Münih'ten korkutan skor!Bayern Münih'ten korkutan skor!
Anahtar Kelimeler:
Burak Yılmaz Mauro Icardi galatasaray Süper Lig maçı süper li maçın başakşehi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Herkes mesaisini bitirip gitti! Gizli gizli gelip piyano çaldı

Herkes mesaisini bitirip gitti! Gizli gizli gelip piyano çaldı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Taşındıktan iki hafta sonra ev sahibi evden kovdu! Nedeni 'pes' dedirtti

Taşındıktan iki hafta sonra ev sahibi evden kovdu! Nedeni 'pes' dedirtti

6 aylık çocuk uykusunda neredeyse fareler tarafından canlı canlı yeniyordu

6 aylık çocuk uykusunda neredeyse fareler tarafından canlı canlı yeniyordu

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.