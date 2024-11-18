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Mauro Icardi'den havuz başı paylaşımı! Yazdığı not ile Wanda'ya göndermede bulundu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.11.2024 07:49
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Galatasaray taraftarının sevgilisi olan Mauro Icardi yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalırken Wanda Nara ile yaşadığı ayrılık süreci ile de gündemde. Arjantinli yıldız son olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunurken bu paylaşım taraftarlar tarafından gönderme olarak değerlendirildi. İşte detaylar...

Mauro Icardi'den havuz başı paylaşımı! Yazdığı not ile Wanda'ya göndermede bulundu
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yaşadığı sakatlık ve Wanda Nara ile olan ayrılık süreci nedeniyle zor günlerden geçen Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ülkesinin başkenti Buenos Aires'ten bir paylaşım yaptı.

ICARDI'DEN İMALI PAYLAŞIM

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Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Icardi, havuz başında çekilmiş bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşırken "Bu yağmurlu günde gökyüzü ağlıyor. Ama biz hala parlıyoruz." notunu düştü.

WANDA NARA'YA GÖNDERME!

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Arjantinli'nin bu mesajı ayrılık sürecinde olduğu Wanda Nara'ya bir gönderme olarak değerlendirilirken, Galatasaraylı taraftarlar bu paylaşımın altına destek mesajları yağdırdı.

İŞTE O PAYLAŞIM...

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