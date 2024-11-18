Mauro Icardi'den havuz başı paylaşımı! Yazdığı not ile Wanda'ya göndermede bulundu

Yaşadığı sakatlık ve Wanda Nara ile olan ayrılık süreci nedeniyle zor günlerden geçen Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ülkesinin başkenti Buenos Aires'ten bir paylaşım yaptı.

ICARDI'DEN İMALI PAYLAŞIM

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Icardi, havuz başında çekilmiş bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşırken "Bu yağmurlu günde gökyüzü ağlıyor. Ama biz hala parlıyoruz." notunu düştü.

WANDA NARA'YA GÖNDERME!

Arjantinli'nin bu mesajı ayrılık sürecinde olduğu Wanda Nara'ya bir gönderme olarak değerlendirilirken, Galatasaraylı taraftarlar bu paylaşımın altına destek mesajları yağdırdı.

İŞTE O PAYLAŞIM...