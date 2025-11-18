Mauro Icardi'den Okan Buruk'a telefon! O talep bardağı taşıran son damla oldu... Yönetim çok kızdı!

Galatasaray’da Mauro Icardi’nin sakatlık dönüşü ortaya koyduğu performans, camiada ciddi şekilde sorgulanmaya başladı. Önceki sezonlardaki etkisinden uzak görünen Arjantinli forvet, beklentileri karşılayamayınca eleştirilerin odağı haline geldi.

O TALEP BARDAĞI TAŞIRDI

Sarı-kırmızılıların yıldızı, milli arayı ülkesinde geçirdi. Ancak sürecin en çok konuşulan kısmı, Icardi’nin Okan Buruk’u arayarak ekstra izin talep etmesi oldu.

Bu isteğin hem teknik heyet hem de yönetim nezdinde hoş karşılanmadığı öğrenildi. Takım içi disiplin açısından tartışma yaratan bu durum, Icardi’nin geleceği üzerindeki soru işaretlerini daha da artırdı.

YOLLAR AYRILABİLİR

Kulübe yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre Galatasaray yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Arjantinli golcü ile yolları ayırmaya daha yakın duruyor. Performans düşüşü, yaşadığı sakatlık sorunları ve son izin talebi bu kararın şekillenmesinde etkili unsurlar olarak değerlendiriliyor.

ICARDI'NİN PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla 102 maçta görev yapan 32 yaşındaki Icardi, 67 gol ve 22 asist üreterek önemli bir skor katkısı sağladı.