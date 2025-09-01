Mauro Icardi'den olay yaratan paylaşım! Fenerbahçe'ye imza atan Kerem Aktürkoğlu'na gönderme mi?

Galatasaray'ın eski futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşmüştü.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNE GELDİM"

Kerem Aktürkoğlu, "Türkiye'nin en büyük ve en şerefli kulübüne geldim. Bundan sonra camiamız için, Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi vereceğim. İnşallah sonu şampiyonluk olacak." ifadelerini kullanmış ve Galatasaraylı taraftarları kızdırmıştı.

MAURO ICARDI'DEN FLAŞ PAYLAŞIM!

Icardi, Instagram hesabından Galatasaray efsanesi Metin Oktay'ın, "Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir" sözlerini paylaştı. Icardi'nin yaptığı bu paylaşım Kerem Aktürkoğlu'na mesaj olarak yorumlandı.