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Mauro Icardi'den şaşırtan hareket! Alacakları ödenmedi iddiası gündeme bomba gibi düştü

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.08.2024 16:17
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Galatasaray'da yeni sezon öncesi Mauro Icardi'nin alacaklarının ödenmediği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Eşi Wanda Nara ile ayrıldıktan sonra moralsiz olan Arjantinli yıldızın, alacakları ödenmediği için kulübe ihtar çektiği iddia edildi.

Mauro Icardi'den şaşırtan hareket! Alacakları ödenmedi iddiası gündeme bomba gibi düştü
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz sezondan alacakları bulunduğu iddiası gündeme bomba gibi düşerken, Icardi'den flaş bir hamle geldi...

ICARDI, KULÜBE İHTAR GÖNDERDİ!

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Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin- sarı-kırmızılı kulüpten 5 milyon Euro alacağını tahsis edemediği gerekçesiyle ihtar gönderdiği iddia edildi. Mart ayında da benzer bir olay yaşayan sarı-kırmızılılar, Icardi ile protokol imzalayıp sorunu çözmüştü.

YENİ SEZONA HAZIR

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yeni sezona hazır olduğunu ifade eden Icardi cephesinden bu konuyla ilgili henüz bir yalanlama gelmedi.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray icardi
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