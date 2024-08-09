Mauro Icardi'den şaşırtan hareket! Alacakları ödenmedi iddiası gündeme bomba gibi düştü

Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz sezondan alacakları bulunduğu iddiası gündeme bomba gibi düşerken, Icardi'den flaş bir hamle geldi...

ICARDI, KULÜBE İHTAR GÖNDERDİ!

Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin- sarı-kırmızılı kulüpten 5 milyon Euro alacağını tahsis edemediği gerekçesiyle ihtar gönderdiği iddia edildi. Mart ayında da benzer bir olay yaşayan sarı-kırmızılılar, Icardi ile protokol imzalayıp sorunu çözmüştü.

YENİ SEZONA HAZIR

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yeni sezona hazır olduğunu ifade eden Icardi cephesinden bu konuyla ilgili henüz bir yalanlama gelmedi.