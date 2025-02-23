SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Mauro Icardi döndü! Galatasaray'da hasretlik bitiyor... Taraftara kavuşuyor

Mauro Icardi döndü! Galatasaray'da hasretlik bitiyor... Taraftara kavuşuyor

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
23.02.2025 10:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de bütün gözler Galatasaray - Fenerbahçe derbisine çevrildi. Sarı kırmızılılarda sakatlığı bulunan Mauro Icardi, zorlu karşılaşma öncesinde İstanbul'a geldi. Derbide takımının yanında olmak isteyen Mauro İcardi, bugün yapılacak idmanda takım arkadaşlarının yanında olacak.

Mauro Icardi döndü! Galatasaray'da hasretlik bitiyor... Taraftara kavuşuyor
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Sakatlığı nedeniyle lisansı askıya alınan Mauro Icardi, son yaptığı paylaşımla İstanbul'a geldiğini duyurdu. Arjantinli yıldız, maç kadrosunda yer alamasa da pazartesi Rams Park stadyumunda yerini alacak.

ORADA OLMASI BİLE YETİYOR!

3

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle yeşil sahalardan uzak kalan Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, oynamasa bile takımını tribünden takip ettiği maçlarda da büyük katkı sağlıyor. Taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız isim, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacağı sezounun en kritik derbisini kenardan takip ederek arkaşlarına yakından destek olacak.

Canlı Skor

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kaleyi kim koruyacak?Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kaleyi kim koruyacak?
Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! Derbiye saatler kala yönetimden çılgın prim... Dudak uçuklattıFenerbahçe kesenin ağzını açtı! Derbiye saatler kala yönetimden çılgın prim... Dudak uçuklattı
Anahtar Kelimeler:
Derbi galatasaray icardi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kısmi af geliyor, çalışmalar başladı! Eklenecek maddeyle onlar da serbest kalıyor

Kısmi af geliyor, çalışmalar başladı! Eklenecek maddeyle onlar da serbest kalıyor

36 yıl boyunca mesaisine 1 saat erken başladı! Emekli olmaya hazırlanırken...

36 yıl boyunca mesaisine 1 saat erken başladı! Emekli olmaya hazırlanırken...

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kaleyi kim koruyacak?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kaleyi kim koruyacak?

Orkun ve Kerem yine yaptılar! Bu kez durumlar değişti... Bu ikili çok tehlikeli

Orkun ve Kerem yine yaptılar! Bu kez durumlar değişti... Bu ikili çok tehlikeli

Yeni takımındaki ilk golünü kendi kalesine attı

Yeni takımındaki ilk golünü kendi kalesine attı

Guardiola Galatasaray'ın transfer listesindeki De Bruyne hakkında konuştu! Galatasaray'a transfer olacak mı? "Benim kararım"

Guardiola Galatasaray'ın transfer listesindeki De Bruyne hakkında konuştu! Galatasaray'a transfer olacak mı? "Benim kararım"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.