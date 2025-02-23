Mauro Icardi döndü! Galatasaray'da hasretlik bitiyor... Taraftara kavuşuyor

Sakatlığı nedeniyle lisansı askıya alınan Mauro Icardi, son yaptığı paylaşımla İstanbul'a geldiğini duyurdu. Arjantinli yıldız, maç kadrosunda yer alamasa da pazartesi Rams Park stadyumunda yerini alacak.

ORADA OLMASI BİLE YETİYOR!

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle yeşil sahalardan uzak kalan Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, oynamasa bile takımını tribünden takip ettiği maçlarda da büyük katkı sağlıyor. Taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız isim, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacağı sezounun en kritik derbisini kenardan takip ederek arkaşlarına yakından destek olacak.