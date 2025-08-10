Mauro Icardi dönüş tarihini kendisi açıkladı! Yıldız isim derbiyi kaçırabilir... Taraftarı şimdiden korku sardı

Geçtiğimiz sezon Tottenham karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Arjantin televizyon kanalı Telefe’ye yaptığı açıklamada, sahalara dönüş tarihini açıkladı.

DÖNÜŞ TARİHİNİ AÇIKLADI

Icardi, “Sakatlığım yüzünden Arjantin'de uzun süre kaldım ama geri dönüp burada olmayı özlemiştim. Antrenmanlara ve müsabakalara dönmeyi özledim. Henüz oynamak için onayım yok ama 1-2 ay içerisinde sahalara dönebileceğim” şeklinde konuştu.

Antrenmanlara her gün devam ettiğini dile getiren tecrübeli futbolcu, “Burada her şeyimiz mevcut. Odaklanıyoruz ve her gün idman yapıyoruz. Stadyum da oldukça yakın, buradan 10-15 dakika mesafede. Hayatımızın her anı burada geçiyor” ifadelerini kullandı.

DERBİYİ KAÇIRABİLİR

Yıldız ismin 2 ay sahalardan uzak kalması durumunda kaçıracağı maçlar şöyle... Karagümrük, Kayserispor, Rizespor, Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor, Beşiktaş.

Öte yandan Süper Lig'in yanında Şampiyonlar Ligi'ne de direkt olarak lig aşamasından başlayacak olan Sarı-Kırmızılılar'da Icardi burada da bazı karşılaşmalarda forma giyemeyecek. Devler Ligi'nde lig aşaması maçları 16-18 Eylül tarihinde başlayacak.