SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Mauro Icardi dönüş tarihini kendisi açıkladı! Yıldız isim derbiyi kaçırabilir... Taraftarı şimdiden korku sardı

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Tottenham ile oynadığı mücadelede yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatan ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin dönüşü dört gözle beklenirken golcü isim ülkesinde yaptığı açıklamada dönüş tarihini açıkladı. İşte Icardi'nin kaçıracağı maçlar...

Mauro Icardi dönüş tarihini kendisi açıkladı! Yıldız isim derbiyi kaçırabilir... Taraftarı şimdiden korku sardı
Berker İşleyen
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Geçtiğimiz sezon Tottenham karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Arjantin televizyon kanalı Telefe’ye yaptığı açıklamada, sahalara dönüş tarihini açıkladı.

DÖNÜŞ TARİHİNİ AÇIKLADI

Mauro Icardi dönüş tarihini kendisi açıkladı! Yıldız isim derbiyi kaçırabilir... Taraftarı şimdiden korku sardı 1

Icardi, “Sakatlığım yüzünden Arjantin'de uzun süre kaldım ama geri dönüp burada olmayı özlemiştim. Antrenmanlara ve müsabakalara dönmeyi özledim. Henüz oynamak için onayım yok ama 1-2 ay içerisinde sahalara dönebileceğim” şeklinde konuştu.

Antrenmanlara her gün devam ettiğini dile getiren tecrübeli futbolcu, “Burada her şeyimiz mevcut. Odaklanıyoruz ve her gün idman yapıyoruz. Stadyum da oldukça yakın, buradan 10-15 dakika mesafede. Hayatımızın her anı burada geçiyor” ifadelerini kullandı.

DERBİYİ KAÇIRABİLİR

Mauro Icardi dönüş tarihini kendisi açıkladı! Yıldız isim derbiyi kaçırabilir... Taraftarı şimdiden korku sardı 2

Yıldız ismin 2 ay sahalardan uzak kalması durumunda kaçıracağı maçlar şöyle... Karagümrük, Kayserispor, Rizespor, Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor, Beşiktaş.

Öte yandan Süper Lig'in yanında Şampiyonlar Ligi'ne de direkt olarak lig aşamasından başlayacak olan Sarı-Kırmızılılar'da Icardi burada da bazı karşılaşmalarda forma giyemeyecek. Devler Ligi'nde lig aşaması maçları 16-18 Eylül tarihinde başlayacak.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmzaya geliyor! F.Bahçe transferi gece yarısı bitirdi... İşte yeni 10 numaraİmzaya geliyor! F.Bahçe transferi gece yarısı bitirdi... İşte yeni 10 numara
Beşiktaş'tan ayrıldı, Premier Lig'e gitti! 2 yıllık imza...Beşiktaş'tan ayrıldı, Premier Lig'e gitti! 2 yıllık imza...
Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Mauro Icardi Sakatlık son dakika galatasaray icardi Son Dakika Galatasaray Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İnfial yaratan görüntü! Baba ve oğlu 70 yaşındaki kadını böyle darbetti

İnfial yaratan görüntü! Baba ve oğlu 70 yaşındaki kadını böyle darbetti

İmzaya geliyor! F.Bahçe transferi gece yarısı bitirdi... İşte yeni 10 numara

İmzaya geliyor! F.Bahçe transferi gece yarısı bitirdi... İşte yeni 10 numara

Türkiye'den gidiyorlar

Türkiye'den gidiyorlar

Sane gördüklerine inanamadı! Soyunma odasında esti gürledi

Sane gördüklerine inanamadı! Soyunma odasında esti gürledi

TFF'den büyük hata! Açılış maçında logo skandalı... Sosyal medya karıştı!

TFF'den büyük hata! Açılış maçında logo skandalı... Sosyal medya karıştı!

Gece yarısı ortalık karıştı! Ederson'dan G.Saray hamlesi... Taraftarı uyku tutmadı!

Gece yarısı ortalık karıştı! Ederson'dan G.Saray hamlesi... Taraftarı uyku tutmadı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.