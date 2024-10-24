Mauro Icardi durdurulamıyor... Elfsborg maçını da boş geçmedi! Yıldız isim eğer 1 gol daha atarsa rekor kıracak

Galatasaray taraftarının sevgilisi Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Elfsborg maçında da fileleri havalandırmayı başarırken bu golle önemli bir başarıya da imza atmış oldu.

BAROS'U YAKALADI

Icardi attığı bu golle gol sayısını 60'a yükseltirken, Arjantinli futbolcu Sarı-Kırmızılı formayla en fazla gol atan 2. yabancı oyuncu olan Milan Baros'un rekorunu yakaladı. İlk 2 sezonunda 55 gole imza atan Icardi, Elfsborg maçı dahil çıktığı 12 resmi karşılaşmada 6 kez gol attı.

GÖZÜ HAGI'NİN REKORUNDA

Galatasaray'daki gol sayısını 60'a çıkaran Icardi, gol daha attığı takdirde Baros'u geçmiş olacak. Öte yandan Icardi performansıyla 72 gol atan Hagi'nin rekoruna da göz koydu.