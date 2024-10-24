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Mauro Icardi durdurulamıyor... Elfsborg maçını da boş geçmedi! Yıldız isim eğer 1 gol daha atarsa rekor kıracak

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.10.2024 10:39
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi gollerine devam ederken yıldız isim son oynanan Elfsborg karşılaşmasını da boş geçmedi. Icardi bu golle Galatasaray'ın en çok gol atan ikinci yabancısı Milan Baros'u yakalarken gözünü Hagi'nin rekoruna dikti. İşte detaylar...

Mauro Icardi durdurulamıyor... Elfsborg maçını da boş geçmedi! Yıldız isim eğer 1 gol daha atarsa rekor kıracak
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray taraftarının sevgilisi Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Elfsborg maçında da fileleri havalandırmayı başarırken bu golle önemli bir başarıya da imza atmış oldu.

BAROS'U YAKALADI

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Icardi attığı bu golle gol sayısını 60'a yükseltirken, Arjantinli futbolcu Sarı-Kırmızılı formayla en fazla gol atan 2. yabancı oyuncu olan Milan Baros'un rekorunu yakaladı. İlk 2 sezonunda 55 gole imza atan Icardi, Elfsborg maçı dahil çıktığı 12 resmi karşılaşmada 6 kez gol attı.

GÖZÜ HAGI'NİN REKORUNDA

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Galatasaray'daki gol sayısını 60'a çıkaran Icardi, gol daha attığı takdirde Baros'u geçmiş olacak. Öte yandan Icardi performansıyla 72 gol atan Hagi'nin rekoruna da göz koydu.

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