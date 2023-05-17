SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Mauro Icardi, Galatasaray taraftarının merak ettiği soruyu cevapladı! Arjantin'e mi gidiyor?

Mauro Icardi, Galatasaray taraftarının merak ettiği soruyu cevapladı! Arjantin'e mi gidiyor?

17.05.2023 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürmüştü. Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi kaydetmişti. Maçın ardından Arjantinli yıldızla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atılmıştı. Golcü oyuncuyu Boca Juniors'un istediği öne sürülürken, Icardi'den cevap geldi. İşte detaylar...

Mauro Icardi, Galatasaray taraftarının merak ettiği soruyu cevapladı! Arjantin'e mi gidiyor?

İstanbulspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında kozlarını paylaşmıştı. Sarı - kırmızılılar; müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrılırken, 3 puanı getiren golleri Mauro Icardi kaydetmişti. Liderliğini sürdüren Galatasaray'ın taraftarlarının kalbinde taht kuran golcü oyuncu için flaş bir iddia ortaya atılmıştı.

AA-20230516-31155512-31155507-ISTANBULSPOR_GALATASARAY (Large)

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Icardi'nin gelecek sezon Boca Juniors'ta forma giyeceğine dair bir haber gündeme gelmişti.

AW892450_10

Bunun üzerine Icardi, bir takipçisinin "Arjantin'e transfer olacağın haberleri doğru mu?" sorusuna "Kimseyle konuşmadım. Yanlış" cevabını verdi.

FwRcT5lWcAIsS8G

Arjantinli yıldızın temsilcisi Elio Pino ise TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Transfer süreciyle ilgili bilgi veremem ancak Mauro Galatasaray'da çok mutlu ve taraftarları çok seviyor." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dursun Özbek'ten şampiyonluk mesajı!Dursun Özbek'ten şampiyonluk mesajı!
Dünya Kulüpler Sıralaması’nın ilk 30'unda Türkiye'den tek takım var!Dünya Kulüpler Sıralaması’nın ilk 30'unda Türkiye'den tek takım var!
Fenerbahçe bin pişman! ManU transferi bitirdiFenerbahçe bin pişman! ManU transferi bitirdi
Anahtar Kelimeler:
transfer Mauro Icardi Boca Juniors galatasaray spor spor toto spor tot süper li spor to iyet da,

En Çok Okunan Haberler

Depremzedelere seslendi! "Hemen başvursunlar"

Depremzedelere seslendi! "Hemen başvursunlar"

Bakan Kurum'la depremzede arasındaki diyalog dikkat çekti!

Bakan Kurum'la depremzede arasındaki diyalog dikkat çekti!

Fenerbahçe'ye sürpriz öneri!

Fenerbahçe'ye sürpriz öneri!

Türk takımlarının kaderi bu maça bağlı

Türk takımlarının kaderi bu maça bağlı

Sezon sonunda rota Süper Lig mi? Liverpool resmen açıkladı!

Sezon sonunda rota Süper Lig mi? Liverpool resmen açıkladı!

Düşme hattı alev aldı! 2 gol, 1 kırmızı ve...

Düşme hattı alev aldı! 2 gol, 1 kırmızı ve...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.