Mauro Icardi, Galatasaray taraftarının merak ettiği soruyu cevapladı! Arjantin'e mi gidiyor?

İstanbulspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında kozlarını paylaşmıştı. Sarı - kırmızılılar; müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrılırken, 3 puanı getiren golleri Mauro Icardi kaydetmişti. Liderliğini sürdüren Galatasaray'ın taraftarlarının kalbinde taht kuran golcü oyuncu için flaş bir iddia ortaya atılmıştı.

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Icardi'nin gelecek sezon Boca Juniors'ta forma giyeceğine dair bir haber gündeme gelmişti.

Bunun üzerine Icardi, bir takipçisinin "Arjantin'e transfer olacağın haberleri doğru mu?" sorusuna "Kimseyle konuşmadım. Yanlış" cevabını verdi.

Arjantinli yıldızın temsilcisi Elio Pino ise TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Transfer süreciyle ilgili bilgi veremem ancak Mauro Galatasaray'da çok mutlu ve taraftarları çok seviyor." diye konuştu.

