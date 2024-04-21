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Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti! Bunu yapabilen yabancı oyuncu daha önce olmadı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.04.2024 20:35
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ligde oynadığı 5 maçta 6 gol attı. Sarı-kırmızılıların golcü oyuncusu attığı bu golün ardından Galatasaray tarihine geçmeyi başardı.

Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti! Bunu yapabilen yabancı oyuncu daha önce olmadı...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son haftalarda gol perdesini iyiden iyiye açtı. Sarı-kırmızılı formayla 50. golünü atan Icardi aynı zamanda tarihe geçti.

BUNU YAPABİLEN YABANCI OYUNCU OLMADI

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Süper Lig kariyerinde ceza sahası dışından ilk golünü Pendikspor'a atan Mauro Icardi (42 gol), Galatasaray tarihinde iki lig sezonunda 20 gole ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu.

20 | 2023/24
22 | 2022/23

SON 5 MAÇTA 6 GOL

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Arjantinli oyuncu son 5 maçta 6. golüne ulaşarak müthiş bir performans sergiledi. Icardi, daha önce oynanan Rizespor, Kasımpaşa (2), Hatayspor, Alanyaspor maçlarında da Galatasaray'ı galibiyete taşımıştı.

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