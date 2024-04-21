Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti! Bunu yapabilen yabancı oyuncu daha önce olmadı...

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son haftalarda gol perdesini iyiden iyiye açtı. Sarı-kırmızılı formayla 50. golünü atan Icardi aynı zamanda tarihe geçti.
Süper Lig kariyerinde ceza sahası dışından ilk golünü Pendikspor'a atan Mauro Icardi (42 gol), Galatasaray tarihinde iki lig sezonunda 20 gole ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu.
20 | 2023/24
22 | 2022/23
Arjantinli oyuncu son 5 maçta 6. golüne ulaşarak müthiş bir performans sergiledi. Icardi, daha önce oynanan Rizespor, Kasımpaşa (2), Hatayspor, Alanyaspor maçlarında da Galatasaray'ı galibiyete taşımıştı.