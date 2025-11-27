Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın savaşı devam ediyor! "Ahlaksız, dolandırıcı"

Mauro Icardi ile olayla şekilde ayrılıp boşanan Wanda Nara'nın avukatının tutuklandığı öğrenildi. Bu haberi alan Mauro Icardi, sosyal medya hesabından alaycı bir paylaşım yaptı.

"AHLAKSIZ, DOLANDIRICI VE HIRSIZ"

"Nasıl demişlerdi?

'Herkes hak ettiği avukata sahiptir.'

Bu cümleyle hiç bu kadar hemfikir olmamıştım.

'İyi avukatlar ve her şeyden önce Büyük İnsanlar' kısmına gelince, buna da şüpheyle yaklaşmama izin verin. Bu ahlaksız, dolandırıcı ve hırsız, kızlarımın çıkarlarını savunan aynı kişi miydi? Kendi çıkarlarını bile savunamıyor.

Her zaman söylediğim gibi, birer birer düşecekler. Sadece oturup beklemek gerekiyor."