Mauro Icardi: "Kerem'le Guti - Benzema gibiydik"

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mauro Icardi, 7-0 kazandıkları Başakşehir karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"İKİ ASİST YAPTIM, MEMNUN ETTİ"

Arjantinli yıldız, "Takımın oyunundan çok mutluyum. Forvet olarak gol attığım için de mutluyum. İki asist yaptım, bu da memnun etti." dedi.

"GUTI - BENZEMA GİBİ..."

Karşılaşmada Kerem'e, Guti'nin yıllar önce Benzema'ya yaptığına benzer bir asist yaptığı hatırlatılan golcü oyuncu, "Guti'nin Benzema'ya asistini hatırlıyorum. Kerem'in geriden geldiğini gördüm, ben de atabilirdim ama topu ona verdim. Maçın adamı Kerem Aktürkoğlu'ydu, onun konuşması lazım" diye konuştu.

