Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara çılgına döndü! Sosyal medya karıştı: 'Ne kadar alçakça!'

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da attığı gollerle taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'nin bonservisi, bu sezon başında alınmıştı. Arjantinli yıldızın transfer süreci ise kulüp ve kendisiyle anlaşılmasına rağmen beklenenden uzun sürmüştü. Bunun sebebi ise Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın rahatsızlığıydı...

Sezon öncesi tatil yaptıkları sırada Wanda Nara'nın hastalığını öğrenen Icardi ailesi, bir süre boyunca Arjantin'de kaldı. Wanda Nara'nın lösemi olduğuna dair iddialar ortaya atılmış ancak ünlü model bu haberi yalanlamıştı.

"NE KADAR ALÇAKÇA"

Son olarak sosyal medyada bir kullanıcı, Wanda Nara'ya "Hastalığınız hakkında neden yalan söylediniz?" şeklinde bir soru sordu.

Nara ise gelen bu yoruma, "Neyse ki sayıları az ama ortada spekülasyonlar var. Birilerinin benim bile bilmediğim bir şeyi sorgulaması ya da yargılaması ne kadar alçakça. Bu onların açığa çıkardığı ve benim tarafımdan değil ama kamuyouna açıklanan kişisel bir durum. Birçok insan beni iyi görmek ve ne olduğunu ve nasıl olduğumu bilmek istiyor. Bir gün bunu anlatacağım" cevabını verdi.

"ASLA BİR SAĞLIK SORUNUYLA OYNAMAM"

Başka bir kullanıcı ise, Wanda Nara'dan yaşadıklarını ve hastalığıyla ilgili insanlara yardımcı olması çağrısında bulundu. Wanda Nara, bu yoruma ise, "İnsanlar sizi yargılıyor. Şu anda bunu kendime saklamayı tercih ediyorum. Daha güçlü olduğumda anlatacağım. Asla bir sağlık sorunuyla oynamam!" diye karşılık verdi.

