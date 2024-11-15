Mauro İcardi'nin gözaltı iddialarından sonra sansasyonel aşk hayatı paylaştığı Wanda Nara'dan açıklama geldi!

Sansasyonel aşk hayatları ile gündemden eksik olmayan Wanda Nara ve Mauro Icardi arasında tansiyon düşmüyor. Çift, geçtiğimiz günlerde yaşadığı problemler üzerine bir süre ayrı kalmayı tercih etmişti. Bu dönemde ise Wanda Nara'nın Arjantin'de rapçi L-Gante ile samimi görüntüler vermesi İcardi'yi kızdırdı.

GÖZALTINA ALINDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ...

Rapçi L-Gante, Galatasaraylı İcardi'nin eski arkadaşı olarak da bilinirken bir de Wanda Nara'nın hamilelik iddiaları olayları iyice çalkalandırdı. En son tartışmalarında ise İcardi'nin Wanda'yı eve almaması ipin ucunu koparan nokta oldu. Wanda Nara'nın şikayeti üzerine sevilen futbolcunun gözaltına alındığı iddia edilmişti.

GALATASARAY GÖZALTINI YALANLAMIŞTI

Galatasaray iddiaları, sosyal medya hesaplarından yatıkları paylaşım ile kesin bir dille yalanladı. Kulübün açıklamasında; "Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin’deki evinde istirahat etmektedir. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadeleri yer almıştı. Bunun üzerine ise taraflardan Wanda Nara' da boş durmadı. Wanda'da şikayetle ilgili açıklama yaptı.

ARJANTİNLİ BASIN AÇIKLADI!

Arjantin basınının iddiasına göre; Mauro Icardi, Wanda Nara'nın evine gittiği fakat eşinin kendisini almaması üzerine tartışma çıktığı belirtildi. Bu tartışmanın ardından ise Wanda Nara'nın Icardi'yi polise şikayet ettiği öne sürüldü. İşte Wanda Nara'nın açıklaması...

NAFAKA ÖDEMESİYLE İLGİLİ KONUŞTU

Wanda Nara, açıklamasında şunları söyledi; "Evimde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin haberler ışığında, medyadan bu olayları bahsetmekten veya bu olaylara atıfta bulunmaktan kaçınmalarını talep ediyorum. Aynı zamanda, medyanın beş çocuğumla ilgili olarak onların yaşamadıkları durumlardan bahsetmekten ve reşit olmayan kızlarım için yapılan nafaka ödemelerinin miktarına herhangi bir atıfta bulunmaktan kaçınmasını talep ettiğimi belirtmek isterim."