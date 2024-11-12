Mauro Icardi sahada olacağı ilk maçı açıkladı! Yöneticilerle görüştü...

Galatasaray'ın UEFA Kupası mücadelesinde karşılaştığı Tottenham mücadelesinde ciddi bir sakatlık yaşarken oyuna devam edemezken, çapraz bağlarının koptuğu öğrenilmişti.

Şampiyonluk yolunda kayıpsız gitmek isteyen Galatasaray, Icardi'nin sezonu kapatmasıyla büyük bir şok yaşamıştı. Kısa süre içinde ameliyat olacak Icardi, sakatlığını araştırmaya başladı. Son iki sezonda olduğu gibi bu sezon da koşar adım şampiyonluğa giden Galatasaray, yıldız golcüsü Mauro Icardi'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

"BERABER KUTLAYACAĞIZ"

Samsunspor maçını tribünden izleyen Arjantinli futbolcu, sahada yaşananlar karşısında hayli duygulandı. Osimhen gollerini ona hediye etti, formasını açtı, statta "Aşkın olayım" çaldı ve tribünlerin isteğiyle Mauro İcardi sahaya inip üçlü çektirdi.

"FİNALDE SAHADA OLACAĞIM"

Yaşadıklarından sonra "Bu sevgi herkese nasip olmaz" diyen Icardi, yöneticilere de "Sezon finalinde sahada olacağım, şampiyonluk kutlamalarını beraber yapacağız" dedi.

"KİMİ İSTERSEN ONA GİT"

Okan Buruk'un da üstüne basa basa söylediği gibi sarı kırmızılılar, Icardi'nin sözleşmesini dondurmak ya da feshetmek niyetinde değil. Eğer Buruk istemezse, devre arasında yerine transfer de yapılmayacak. Sarı kırmızılılar dizinden ameliyat olacak futbolcuyu "Kimi istersen ona git, karar senin" diyerek serbest bıraktı.

YUSUF 5,5 AY SONRA DÖNMÜŞTÜ

Icardi'nin; Yusuf Yazıcı'yı 2019 yılında ameliyat eden İtalyan Profesör Pier Paolo Mariani'ye gideceği öğrenildi. Yıldız oyuncunun eşi Wanda Nara da "Roma'dakiler en iyisi" diyerek Mariani'yi işaret etmişti. Yusuf, 5,5 ay sonra takımla idmanlara başlamıştı.