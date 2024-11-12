SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Mauro Icardi sahada olacağı ilk maçı açıkladı! Yöneticilerle görüştü...

Mauro Icardi sahada olacağı ilk maçı açıkladı! Yöneticilerle görüştü...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
12.11.2024 18:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi yaşadığı ciddi sakatlık sonrası sahalardan uzak kalırken yıldız ismin yöneticilerle görüşerek sahalara döneceği ilk maçı açıkladığı öğrenildi. İşte detaylar...

Mauro Icardi sahada olacağı ilk maçı açıkladı! Yöneticilerle görüştü...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın UEFA Kupası mücadelesinde karşılaştığı Tottenham mücadelesinde ciddi bir sakatlık yaşarken oyuna devam edemezken, çapraz bağlarının koptuğu öğrenilmişti.

Şampiyonluk yolunda kayıpsız gitmek isteyen Galatasaray, Icardi'nin sezonu kapatmasıyla büyük bir şok yaşamıştı. Kısa süre içinde ameliyat olacak Icardi, sakatlığını araştırmaya başladı. Son iki sezonda olduğu gibi bu sezon da koşar adım şampiyonluğa giden Galatasaray, yıldız golcüsü Mauro Icardi'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

"BERABER KUTLAYACAĞIZ"

ELPj04B04ky4WRfSMF6dfQ

Samsunspor maçını tribünden izleyen Arjantinli futbolcu, sahada yaşananlar karşısında hayli duygulandı. Osimhen gollerini ona hediye etti, formasını açtı, statta "Aşkın olayım" çaldı ve tribünlerin isteğiyle Mauro İcardi sahaya inip üçlü çektirdi.

"FİNALDE SAHADA OLACAĞIM"

FmlXL3ys4UC_trX7uyphEw

Yaşadıklarından sonra "Bu sevgi herkese nasip olmaz" diyen Icardi, yöneticilere de "Sezon finalinde sahada olacağım, şampiyonluk kutlamalarını beraber yapacağız" dedi.

"KİMİ İSTERSEN ONA GİT"

9132f3454c5a40b5b252ed4f73ced068

Okan Buruk'un da üstüne basa basa söylediği gibi sarı kırmızılılar, Icardi'nin sözleşmesini dondurmak ya da feshetmek niyetinde değil. Eğer Buruk istemezse, devre arasında yerine transfer de yapılmayacak. Sarı kırmızılılar dizinden ameliyat olacak futbolcuyu "Kimi istersen ona git, karar senin" diyerek serbest bıraktı.

YUSUF 5,5 AY SONRA DÖNMÜŞTÜ

58a58c739eea4481b856f9a586176173

Icardi'nin; Yusuf Yazıcı'yı 2019 yılında ameliyat eden İtalyan Profesör Pier Paolo Mariani'ye gideceği öğrenildi. Yıldız oyuncunun eşi Wanda Nara da "Roma'dakiler en iyisi" diyerek Mariani'yi işaret etmişti. Yusuf, 5,5 ay sonra takımla idmanlara başlamıştı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
son dakika galatasaray icardi
En Çok Okunan Haberler
Yer: Beyoğlu! Ahmet Necdet Sezer'in torunu, arkadaşını korumak için silahın önüne atladı!

Yer: Beyoğlu! Ahmet Necdet Sezer'in torunu, arkadaşını korumak için silahın önüne atladı!

Emekli maaşları için çok konuşulacak sözler: Derhal, bu ay yatırılmalı

Emekli maaşları için çok konuşulacak sözler: Derhal, bu ay yatırılmalı

Son kurbanı Tottenham olmuştu! Yunus Akgün'e 55 milyonluk teklif! Prensip anlaşmasına varıldı...

Son kurbanı Tottenham olmuştu! Yunus Akgün'e 55 milyonluk teklif! Prensip anlaşmasına varıldı...

Süper Lig'in iz bırakan oyuncusu Anderson Talisca yeniden Türkiye'ye dönüyor! Süper Lig deviyle anlaşma sağladı

Süper Lig'in iz bırakan oyuncusu Anderson Talisca yeniden Türkiye'ye dönüyor! Süper Lig deviyle anlaşma sağladı

Galatasaray'ın Osimhen planı ortaya çıktı! Napoli'ye yapılacak teklifin detayları belli oldu

Galatasaray'ın Osimhen planı ortaya çıktı! Napoli'ye yapılacak teklifin detayları belli oldu

Napoli'nin Galatasaray'dan talebini açıkladı! ''Haziran'da almak üzere...''

Napoli'nin Galatasaray'dan talebini açıkladı! ''Haziran'da almak üzere...''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.