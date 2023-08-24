Mauro Icardi şaşırtmaya devam ediyor! O alanda tek rakibi Haaland

Geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla kaydettiği 22 golle harika bir sezon geçiren, şampiyonluk haftalarında takımı adeta tek başına sırtlayan Mauro Icardi, bu sezonda gollerini atmaya devam ediyor.

MOLDE MAÇININ YILDIZI

Şampiyonlar Ligi'nde son oynanan Molde maçını da 1 gol 1 asist ile tamamlayan Arjantinli adından söz ettirmeye devam ederken, yakalanması zor bir istatistiğe de imza atmış durumda.

TEK RAKİBİ HAALAND

Galatasaray formasıyla şu ana kadar Süper Lig ve Devler Ligi'nde 26 gol kaydeden Icardi, her 24 topla buluşmasında 1 gol kaydetmeyi başarırken, bu alandaki tek rakibi Manchester City'nin süper yıldızı Erling Haaland. Norveçli oyuncu her 23.6 topla buluşmada 1 gol atarken bu alanda lider durumda.

