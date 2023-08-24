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Mauro Icardi şaşırtmaya devam ediyor! O alanda tek rakibi Haaland

24.08.2023 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın PSG'den bonservisiyle kadrosuna kattığı Mauro Icardi gollerini atmaya devam ederken, son oynanan Molde maçını da 1 gol 1 asist ile tamamladı. Arjantinli yıldız attığı bu gollerle muhteşem bir istatistiğe de imza attı. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla kaydettiği 22 golle harika bir sezon geçiren, şampiyonluk haftalarında takımı adeta tek başına sırtlayan Mauro Icardi, bu sezonda gollerini atmaya devam ediyor.

MOLDE MAÇININ YILDIZI

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Şampiyonlar Ligi'nde son oynanan Molde maçını da 1 gol 1 asist ile tamamlayan Arjantinli adından söz ettirmeye devam ederken, yakalanması zor bir istatistiğe de imza atmış durumda.

TEK RAKİBİ HAALAND

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Galatasaray formasıyla şu ana kadar Süper Lig ve Devler Ligi'nde 26 gol kaydeden Icardi, her 24 topla buluşmasında 1 gol kaydetmeyi başarırken, bu alandaki tek rakibi Manchester City'nin süper yıldızı Erling Haaland. Norveçli oyuncu her 23.6 topla buluşmada 1 gol atarken bu alanda lider durumda.

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