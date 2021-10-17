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Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara ayrılıyor mu? Şoke eden paylaşım

17.10.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara ayrılığın eşiğine geldi. Yıllar önce Maxi Lopez'den ayrılıp Icardi ile evlenen Nara sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 2 çocuğunun babasını ihanetle suçladı.

Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara ayrılıyor mu? Şoke eden paylaşım

PSG’nin yıldız futbolcusu Icardi ile Wanda Nara çifti ayrılmanın eşiğine geldi. Arjantinli yıldız forvet Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara’yı aldattığı yönünde çıkan haberler gündeme bomba gibi düştü. Olayın duyulmasının ardından Wanda Nara Instagram’dan gizemli bir mesaj paylaştı.

Wanda Nara’nın yıldız futbolcuyu Instagram’da takipten çıkararak, “Bir o…. için aileni mahvettin” paylaşımını yapması Avrupa basınında gündeme bomba gibi düştü.

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ÖNCE SİLDİ, SONRA TEKRAR PAYLAŞTI

Daha sonra mesajı silen Wanda, bir kez daha paylaşınca iddialar güçlendi. Mauro İcardi’nin kendisine sadakatsizlik yaptığını belirten Wanda Nara, eşi Icardi’nin kendisini aldattığı yönünde bir gönderi paylaştı.

Wanda Nara yaptığı paylaşımda, “Bir o…. için aileni mahvettin” ifadelerini kullandı. Icardi’nin aynı zamanda menajeri olan Nara bu mesajın ardından eşini takipten çıkardı.

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Yaşanan gelişmeler ayrılık yönündeki haberleri alevlendirirken Icardi’nin eşi, birlikte oldukları tüm fotoğrafları kaldırdı. 2013 yılından beri birlikte olan Mauro ve Wanda çiftinin altı ve dört yaşlarında iki kızı bulunuyor.

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Wanda Nara
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