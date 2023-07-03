Mauro Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi! Galatasaray'ı yıkan teklife Icardi sıcak bakıyor...

Galatasaray'da sezon başında Paris Saint-Germain'den kiralanan Mauro Icardi, gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Bonservisi Paris Saint-Germain'de bulunan yıldız futbolcunun verdiği karar sosyal medyada gündem oldu.

MILAN'I REDDETTİ

İtalyan devi Milan'ın kendisine yaptığı teklifi reddeden Icardi kararını yetkililere bildirdi.

80 MİLYON EURO

Suudi Arabistan takımlarından Al Shabab, Mauro Icardi'ye 2 sezon için 80 milyon Euro teklif yaptı. PSG'ye de 20 milyon Euro bonservis teklifi yapan Suudi Arabistan ekibi beklemeye geçti.

ICARDI TEKLİFE SICAK

Transfer sezonunun başında Suudi Arabistan'dan gelen tekliflere sıcak bakmayan Icardi, birçok oyuncunun Suudi Arabistan'a transfer olmasından sonra bu kararından vazgeçti.

MENAJERİ TEKLİFİ DOĞRULADI

Mauro Icardi'nin temsilcisi Elio Pino, "Suudi Arabistan'dan çok önemli bir teklif aldık. Şu an için daha fazla bilgi veremem." dedi.



