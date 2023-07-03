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Mauro Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi! Galatasaray'ı yıkan teklife Icardi sıcak bakıyor...

03.07.2023 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın transferde öncelik verdiği isimlerden biri olan Icardi konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Mauro Icardi, Milan'a önerildi ancak Arjantinli forvet Milan’ı reddetti. Milan'ı reddetmesinin arkasındaki detayın Suudi Arabistan olduğu ortaya çıktı.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da sezon başında Paris Saint-Germain'den kiralanan Mauro Icardi, gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Bonservisi Paris Saint-Germain'de bulunan yıldız futbolcunun verdiği karar sosyal medyada gündem oldu.

MILAN'I REDDETTİ

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İtalyan devi Milan'ın kendisine yaptığı teklifi reddeden Icardi kararını yetkililere bildirdi.

80 MİLYON EURO

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Suudi Arabistan takımlarından Al Shabab, Mauro Icardi'ye 2 sezon için 80 milyon Euro teklif yaptı. PSG'ye de 20 milyon Euro bonservis teklifi yapan Suudi Arabistan ekibi beklemeye geçti.

ICARDI TEKLİFE SICAK

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Transfer sezonunun başında Suudi Arabistan'dan gelen tekliflere sıcak bakmayan Icardi, birçok oyuncunun Suudi Arabistan'a transfer olmasından sonra bu kararından vazgeçti.

MENAJERİ TEKLİFİ DOĞRULADI

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Mauro Icardi'nin temsilcisi Elio Pino, "Suudi Arabistan'dan çok önemli bir teklif aldık. Şu an için daha fazla bilgi veremem." dedi.


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