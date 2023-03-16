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Mauro Icardi'yi şoke eden sonuç! Son 12 yılın en kötü transferi seçildi...

16.03.2023 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'da taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'nin gösterdiği performans, Avrupa'da da oldukça konuşuluyordu. Sarı - kırmızılıların Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Arjantinli yıldız için İspanya basınında hazırlanan haber gündeme oturdu. Icardi, PSG'de son 12 yılın en kötü transferi seçildi.

Mauro Icardi'yi şoke eden sonuç! Son 12 yılın en kötü transferi seçildi...

Spor Toto Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve bu doğrultuda yaz transfer döneminde dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan Galatasaray'ın en dikkat çeken takviyelerinden biri olan Mauro Icardi, kısa sürede gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelmişti.

Galatasaray'ın Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'den transfer ettiği Arjantinli yıldız için İspanya'dan flaş bir haber geldi.

EN KÖTÜ TRANSFERLER SIRALANDI

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Mundo Deportivo'nun haberine göre PSG'de başkan Nasser Al-Khelaifi döneminde son 12 yıl itibarıyla yapılan transferler incelenirken, en kötü takviyeler de sıralandı.

ICARDI, 6. SIRADA

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Toplam 10 futbolcunun bulunduğu listenin tepesinde Ankaragücü'nün eski futbolcusu Jese Rodriguez yer alırken, Mauro Icardi 6. basamakta yer buldu.

Icardi, 2020 yılında Inter'den PSG'ye 50 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Yıldız futbolcu, Fransız ekibinde çıktığı 92 maçta 38 gol - 10 asistlik bir performans sergilemişti.

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