Mauro Icardi'yi şoke eden sonuç! Son 12 yılın en kötü transferi seçildi...

Spor Toto Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve bu doğrultuda yaz transfer döneminde dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan Galatasaray'ın en dikkat çeken takviyelerinden biri olan Mauro Icardi, kısa sürede gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelmişti.

Galatasaray'ın Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'den transfer ettiği Arjantinli yıldız için İspanya'dan flaş bir haber geldi.

EN KÖTÜ TRANSFERLER SIRALANDI

Mundo Deportivo'nun haberine göre PSG'de başkan Nasser Al-Khelaifi döneminde son 12 yıl itibarıyla yapılan transferler incelenirken, en kötü takviyeler de sıralandı.

ICARDI, 6. SIRADA

Toplam 10 futbolcunun bulunduğu listenin tepesinde Ankaragücü'nün eski futbolcusu Jese Rodriguez yer alırken, Mauro Icardi 6. basamakta yer buldu.

Icardi, 2020 yılında Inter'den PSG'ye 50 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Yıldız futbolcu, Fransız ekibinde çıktığı 92 maçta 38 gol - 10 asistlik bir performans sergilemişti.

