Mauro Icardi yine rahat durmadı! Derbi sonrası Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşım

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a kaybetmesinin ardından şampiyonluk umutlarını tamamen kaybeden Fenerbahçe'de iş mucizlere kalmış durumda.
Kritik derbi mağlubiyetinin yankıları sürerken Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız ismi Mauro Icardi'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Icardi, "Mayıs gelince neler olacağını zaten biliyoruz." kullandı.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızının bu paylaşımı, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük beğeni aldı.
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