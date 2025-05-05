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Mauro Icardi yine rahat durmadı! Derbi sonrası Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşım

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 1-0 mağlup olmasının yankıları sürerken Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız ismi Mauro Icardi, sosyal medya hesabından ezeli rakip taraftarlarını oldukça kızdıran bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Mauro Icardi yine rahat durmadı! Derbi sonrası Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşım
Berker İşleyen
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a kaybetmesinin ardından şampiyonluk umutlarını tamamen kaybeden Fenerbahçe'de iş mucizlere kalmış durumda.

"MAYIS GELİNCE..."

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Kritik derbi mağlubiyetinin yankıları sürerken Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız ismi Mauro Icardi'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Icardi, "Mayıs gelince neler olacağını zaten biliyoruz." kullandı.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızının bu paylaşımı, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük beğeni aldı.

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