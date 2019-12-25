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  3. Mavi su zararlı mı? Dikkat: Mavi su erkekliğinizi tehdit ediyor olabilir

Mavi su zararlı mı? Dikkat: Mavi su erkekliğinizi tehdit ediyor olabilir

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Son zamanlarda kullanımı oldukça artan ve saç çıkardığı iddia edilen ‘mavi su’ sağlık uzmanlarının uyarılarıyla gündeme gelmeye başladı. 'Saç kazanacağım derken, erkekliğinizi kaybedebilirsiniz' diyen Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, mavi su kullanımının hormonal değişimlere sebep olabileceğini söyledi. İşte o uyarı...

Mavi su zararlı mı? Dikkat: Mavi su erkekliğinizi tehdit ediyor olabilir

Samsun FBM Tıp Merkezi sahibi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, Türkiye’de de oldukça sık kullanılan mavi su hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Mavi su kullanımının etkilerinin henüz tespit edilemediğinin altını çizen Dr. Akbaş, mavi su nedeniyle erkeklerde hormonal değişimlerin olabileceğini ifade etti.

'SAÇ KAZANACAĞIM DERKEN ERKEKLİĞİNİZİ KAYBEDEBİLİRSİNİZ'

Mavi su kullanımının erkeklerde hormonal değişimlere neden olabileceğini vurgulayan Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, “Son zamanlarda ‘mavi su’ kullanımı oldukça arttı. Bugün piyasada binlerce saç çıkardığı söylenilen maddeler dolaşıyor. Bunların satışı da internette kolayca yapılıyor. Bu son derece yanlıştır. Çünkü bu mavi su ya da benzeri şeylerin içerisinde ne olduğu, kısa ve uzun vadede ne gibi sonuçlara yol açtığı henüz kanıtlanmamış ve ispatlanmamıştır. Bu maddeleri kullanarak, saç elde etmeye çalışmak ciddi hayati risklere neden olabilir. Kısa vadede saç çıkartabilir ama bunun neyin bedeli olduğu, hangi kan değerlerini değiştirdiği, kalp riski gibi bir takım faktörlerin olup olmadığı, sperm sayısında veya hormonal dengede azalma olup olmadığı ve kadınsal bir takım değişikliklere yol açıp açmayacağı konusunda kesin kanaatler oluşmadan bunların kullanılması asla doğru değildir. Aksi takdirde saç kazanacağım derken, erkekliğinizi kaybedebilirsiniz. Saç kazanacağız derken sağlığınızı da kaybedebilirsiniz” diye konuştu.

'DOKTOR ONAYI VE TAVSİYESİ OLMADAN BU TÜR İLAÇLARIN KULLANILMASI SAKINCALIDIR'

Saç konusunda ilaçların kullanımında doktor onayının alınması gerektiğinin altını çizen Dr. Akbaş, şunları söyledi:
“Doktor onayı ve tavsiyesi olmadan bu tür ilaçların kullanılması sakıncalıdır. İnternetten, berberlerden, kuaförlerden ya da merdiven altı işletmelerden alınarak yapılan mavi su uygulaması son derece riskli sonuçlar doğurabilir. Kısa, orta ve uzun vadede bekleyen ciddi riskler olabilir. O yüzden saç dökülmesi gibi sıkıntılar yaşayan insanların bu gibi durumlarda çok dikkatli olması ve doktorları ile iletişime geçerek, onların tavsiyelerine uymaları gerekir. Yoksa, ‘internetten aldım kullanıyorum, arkadaşım kullanmış iyi geldi kullanıyorum’ gibi düşünceler son derece riskli olabilir. Mavi su, sarı su, sarımsak suyu gibi maddeler, bunlar ciddi tehlike içeren sonuçlar doğurabilir. Bu sonuçların da telafisi olmayabilir.” (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
saç mavi su sağlık

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
saç ekimi yapan biri yerine bilimsel veriye dayalı objektif bir bilimadamı açıklama yapsa inanırdım
Saç dikim merkezleri başladı birilerini konuşturmaya..
saç ekim firmalarının uydurmaları bunlar
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