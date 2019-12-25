Mavi su zararlı mı? Dikkat: Mavi su erkekliğinizi tehdit ediyor olabilir

Samsun FBM Tıp Merkezi sahibi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, Türkiye’de de oldukça sık kullanılan mavi su hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Mavi su kullanımının etkilerinin henüz tespit edilemediğinin altını çizen Dr. Akbaş, mavi su nedeniyle erkeklerde hormonal değişimlerin olabileceğini ifade etti.

'SAÇ KAZANACAĞIM DERKEN ERKEKLİĞİNİZİ KAYBEDEBİLİRSİNİZ'

Mavi su kullanımının erkeklerde hormonal değişimlere neden olabileceğini vurgulayan Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, “Son zamanlarda ‘mavi su’ kullanımı oldukça arttı. Bugün piyasada binlerce saç çıkardığı söylenilen maddeler dolaşıyor. Bunların satışı da internette kolayca yapılıyor. Bu son derece yanlıştır. Çünkü bu mavi su ya da benzeri şeylerin içerisinde ne olduğu, kısa ve uzun vadede ne gibi sonuçlara yol açtığı henüz kanıtlanmamış ve ispatlanmamıştır. Bu maddeleri kullanarak, saç elde etmeye çalışmak ciddi hayati risklere neden olabilir. Kısa vadede saç çıkartabilir ama bunun neyin bedeli olduğu, hangi kan değerlerini değiştirdiği, kalp riski gibi bir takım faktörlerin olup olmadığı, sperm sayısında veya hormonal dengede azalma olup olmadığı ve kadınsal bir takım değişikliklere yol açıp açmayacağı konusunda kesin kanaatler oluşmadan bunların kullanılması asla doğru değildir. Aksi takdirde saç kazanacağım derken, erkekliğinizi kaybedebilirsiniz. Saç kazanacağız derken sağlığınızı da kaybedebilirsiniz” diye konuştu.