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Maviye Sürgün dizisinin Elif'i Gül Öykü Su Okur kimdir?

03.07.2023 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni başlayan Maviye Sürgün dizisi izleyicilerle buluştu. Show TV ekranlarında yayınlanan dizinin kadrosunda ünlü isimler yer alıyor. Oyuncuları merak edilen dizide Elif karakteri dikkat çekti. Peki Elif karakterine hayat veren Öykü Su Okur kimdir?

Maviye Sürgün dizisinin Elif'i Gül Öykü Su Okur kimdir?

Tam ismi Gül Öykü Su Okur olan oyuncu 25 ocak 2000, İstanbul doğumludur. Baba tarafının çerkes ve Sivaslı olduğu bilinmekte. Yetenekli oyuncu İstanbul Devlet Konservatuarı Oyunculuk bölümünü ikincilikle bitirdikten sonra Sakm ve DasDas gibi sahnelerin tiyatro projelerinde yer aldı.

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ESKİ PROJELERİ

Kariyerine Akıncı isimli dizide Duygu karakteri ile başlayan oyuncu Onur Ünlü’nün Yoktan Seçmeli dizisinde Hale karakteri ile büyük beğeni topladı. Şuanda da Maviye Sürgün isimli dizide Elif karakterini canlandırmakta ve eş zamanlı olarak tiyatro oyunlarında oynamaktadır. Güzel oyuncunun Kova burcu olduğu bilinmekte beraber, aşk hayatı hakkındaysa bir bilgi bulunmamaktadır.

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