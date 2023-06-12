Maviye Sürgün'ün Defne'si Damla Sönmez kimdir, nereli ve kaç yaşında? Damla Sönmez'in hayatı ve oynadığı filmler

Damla Sönmez Maviye Sürgün dizisi sebebiyle 12 Haziran 2023 Pazartesi günü arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında bulunuyor. Aziz, Alev Alev, Çukur, Masum Değiliz, Aşk ve Gurur, Güllerin Savaşı ve Bir Aşk Hikayesi gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Maviye Sürgün dizisi bugün izleyici karşısına çıkıyor. İşte, Maviye Sürgün dizisinde Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak ile başrolleri paylaşan Damla Sönmez'in hayatı ve biyografisi...
Damla Sönmez'in tam adı Tilya Damla Sönmez'dir. Ünlü oyuncu 3 Mayıs 1987 tarihinde dünyaya geldi.
Ünlü oyuncu Gece Gündüz, Türkan, Bir Aşk Hikayesi, Güllerin Savaşı ve Çukur gibi dizlerde sergilediği performansla adından söz ettirmiştir.
2004 Camdan Pabuçlar / Gülçin
2004 Omuz Omuza / Pelin
2005 Kapıları Açmak / Gülşen
2006 Şarkılar Susmasın / Aycan
2006 Sahte Prenses / Sedef
2006-2007 Fırtınalı Aşk / Melda Talay
2008 Emret Komutanım / Karamel
2008-2009 Gece Gündüz / Pınar
2010-2011 Türkan / Turhan
2012 Dinle Sevgili / Sevil
2012 Şubat / Gelin
2013-2014 Bir Aşk Hikayesi / Ceylan Başrol oyuncusu
2014-2016 Güllerin Savaşı / Gülru Çelik Sipahi
2017 Aşk ve Gurur / Zeynep Esen
2018 Masum Değiliz / Selin
2019-2021 Çukur / Efsun
2020 Alev Alev
2020 Rise of Empires: Ottoman
2021 Saygı
2021-2022 Aziz / Dilruba Paşazadeoğlu Başrol oyuncusu
2023 Maviye Sürgün / Defne Boz