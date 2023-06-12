Maviye Sürgün'ün Defne'si Damla Sönmez kimdir, nereli ve kaç yaşında? Damla Sönmez'in hayatı ve oynadığı filmler

Damla Sönmez Maviye Sürgün dizisi sebebiyle 12 Haziran 2023 Pazartesi günü arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında bulunuyor. Aziz, Alev Alev, Çukur, Masum Değiliz, Aşk ve Gurur, Güllerin Savaşı ve Bir Aşk Hikayesi gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Maviye Sürgün dizisi bugün izleyici karşısına çıkıyor. İşte, Maviye Sürgün dizisinde Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak ile başrolleri paylaşan Damla Sönmez'in hayatı ve biyografisi...

DAMLA SÖNMEZ KİMDİR?

Damla Sönmez'in tam adı Tilya Damla Sönmez'dir. Ünlü oyuncu 3 Mayıs 1987 tarihinde dünyaya geldi.

Ünlü oyuncu Gece Gündüz, Türkan, Bir Aşk Hikayesi, Güllerin Savaşı ve Çukur gibi dizlerde sergilediği performansla adından söz ettirmiştir.

MAVİYE SÜRGÜN'ÜN DEFNE'Sİ DAMLA SÖNMEZ'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2004 Camdan Pabuçlar / Gülçin

2004 Omuz Omuza / Pelin

2005 Kapıları Açmak / Gülşen

2006 Şarkılar Susmasın / Aycan

2006 Sahte Prenses / Sedef

2006-2007 Fırtınalı Aşk / Melda Talay

2008 Emret Komutanım / Karamel

2008-2009 Gece Gündüz / Pınar

2010-2011 Türkan / Turhan

2012 Dinle Sevgili / Sevil

2012 Şubat / Gelin

2013-2014 Bir Aşk Hikayesi / Ceylan Başrol oyuncusu

2014-2016 Güllerin Savaşı / Gülru Çelik Sipahi

2017 Aşk ve Gurur / Zeynep Esen

2018 Masum Değiliz / Selin

2019-2021 Çukur / Efsun

2020 Alev Alev

2020 Rise of Empires: Ottoman

2021 Saygı

2021-2022 Aziz / Dilruba Paşazadeoğlu Başrol oyuncusu

2023 Maviye Sürgün / Defne Boz

