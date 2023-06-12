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Maviye Sürgün'ün yıldızı o sesin sahibi çıktı! Bugs Bunny’i seslendiren oyuncu bakın kimmiş...

12.06.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran çizgi filmlerden Bugs Bunny'i seslendiren isim, günümüzün popüler oyuncularından biri çıktı. Ünlü oyuncunun, Caner Cindoruk ve Damla Sönmez ile başrolü paylaştığı Maviye Sürgün dizisi bugün görücüye çıkıyor.

Maviye Sürgün'ün yıldızı o sesin sahibi çıktı! Bugs Bunny’i seslendiren oyuncu bakın kimmiş...

Bugs Bunny, dünya çizgi film tarihinin en çok seyredilen çizgi filmlerinden biri. İlk olarak 1938 yılında Ben (Bugs) Hardaway tarafından yaratılan karakteri seslendiren kişiyi öğrenenler de oldukça şaşırıyor.

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O SESİN SAHİBİ ORTAYA ÇIKTI

Bugs Bunny'i seslendiren ünlü oyuncu; Maviye Sürgün dizisinde Caner Cindoruk ve Damla Sönmez ile başrolü paylaşan Serkan Altunorak'tan çıktı.

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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan oyuncu, genç yaşta başladığı seslendirme sanatçılığı ile sektörde tanınan isimler arasında yer alıyor.

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MAVİYE SÜRGÜN GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Serkan Altunorak, bugün Show TV'de ekrana gelecek olan Maviye Sürgün dizisinde Ozan karakterine hayat veriyor.

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Uğradığı soruşturma sonrasında geçici süre açığa alınan başarılı SAT komandosu Ali'nin (Caner Cindoruk) başına gelenlerin anlatıldığı Maviye Sürgün, görücüye çıkıyor.

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Mavi Sürgün'da Ali, eşi Ayda’nın talihsiz ve ölümcül hastalık haberi ile çocuklarını ve eşini de yanına alarak; Çamlıkıyı'da butik otel işleten kayınpederi Salih’in (Hakan Salınmış) yanına taşınıyor.

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Ayda'nın hayatını kaybetmesi sonrası bir gece denize açılan Ali, ufukta sürüklenen bir botu fark eder ve fırtınaya aldırmadan içindeki kadını kurtarır.

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Defne isimli bu kadın geçici hafıza kaybına uğradığı için başına gelenleri hatırlamaz. Oysa parça parça hafızası yerine gelen Defne gerçek anlamda bir dolandırıcıdır.

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Geçmişinde bıraktığını sandığı Ozan (Serkan Altunorak) ile hiç beklenmedik bir şekilde bu kasabada burun buruna gelen Defne'nin kendi için bir çıkış yolu aramaktan başka bir seçeneği yoktur.

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