Max Gradel, Demir Grup Sivasspor'da

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Fransa Lig 1 ekiplerinden Toulouse forması giyen Max Gradel ile 2020-2021 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Sol kanatta görev yapan Max Gradel, kariyerine İngiltere'de Leicester City altyapısında başladı. Ardından Bournemouth, Leeds United, Saint-Etienne gibi takımların formasını giyen Max Gradel, son 2 sezondur Toulouse formasını terletti.
Kariyerinde 389 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu 97 kez gol sevinci yaşarken, 51 de asist yaptı. Max Gradel 75 kez de ülkesinin milli takım formasını giydi.
(DHA)
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