Max Gradel: İstiklal Marşı'nı ezberledim

DG Sivasspor'un 33 yaşındaki sol kanat oyuncusu Max Gradel, Tam Saha Dergisi'ne açıklamalarda bulundu. Ülkemize ön yargıyla geldiğini ancak adeta aşık olduğunu anlatan yıldız oyuncu, bu nedenle ailesini de getirdiği Türkiye'den ayrılmayı düşünmediğini ve çok özel bulduğu milli marşımızı ezberlediğini belirtti.

"İSTİKLAL MARŞI'NI EZBERLEDİM"

Sivasspor'a transfer sürecini anlatan Gradel, "Biraz zordu tabii ki. Beni çok arayan insanlar vardı. Teklifler çoktu. Bense Türkiye'yi tanımıyordum. Çok şey konuşuluyor, çok şey söyleniyordu. Bu kadar çok konuşulması transferimi daha da zorlaştırdı. Sonra iyi işler oldu ve buraya adım adım geldim. Gelmeden önce aslında burada oynayan abilerimle konuştum. Didier Drogba, Emmanuel Eboue, Didier Zokora ve Kader Keita'ya danıştım. Hepsi bana Türkiye'nin çok iyi ve çok güzel olduğunu söyledi. Bana Türkiye'de insanların futbol için yaşadıklarını, futbol için deli olduklarını söylediler. Futbolla çok ilgili bir ülkeymiş. Bu beni hemen tetikledi. Geldiğimde dürüst davranmak gerekirse biraz önyargılıydım Türkiye için. Ama ne zaman buraya geldim ve gördüm, öyle olmadığını anladım. Ailemi de buraya getirdim. Burada beraber yaşıyoruz. Her geçen gün Türkiye'yi daha çok seviyorum. Kültürü, yemekleri, insanları çok iyi. Türkler çok misafirperver. Gerçekten artık Türkiye'yi terk etmek bile istemiyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum burada. Özellikle bir şeyi çok seviyorum. Maçlardan önce çok özel bir şey var Türkiye'de. Her maçtan önce milli marş söyleniyor. İlk önce çok şaşırdım. Şimdi ezberlemeye başladım. Hatta sanırım artık Türk Milli Marşı'nı biliyorum Bu çok özel bir şey" şeklinde konuştu.