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Max Kruse’den Ali Koç itirafı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.10.2019 15:15 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yıldızı Max Kruse, Türkiye'deki yeni yaşamı ve takımın durumuyla ilgili birçok konuda açıklamalarda bulundu. Alman oyuncu, Ali Koç’un kendisini önemli iş insanlarıyla tanıştırdığını da söyledi.

Max Kruse’den Ali Koç itirafı!

Fenerbahçe’nin sezon başında transfer ettiği Max Kruse, ülkesi Almanya’da özel bir röportaj verdi ve Türkiye’deki yaşantısına dair açıklamalarda bulundu.

Sarı lacivertli takımda yeni olmasına rağmen sorumluluk alabilecek deneyime sahip olduğunu söyleyen Kruse, “Elbette farklı bir ülke ve farklı bir futbol var. Ama sonuçta futbol hala 11’e 11 oynanıyor. Hızlı bir şekilde takıma alıştım ve bu yüzden sorumluluklarıma odaklanabildim. Performansıma yansıyacağına eminim” dedi.

Fenerbahçe’den teklif aldığında ilk olarak “Vay be, İstanbul’da yaşamak güzel olurdu” tepkisini verdiğini söyleyen Kruse, “Werder Bremen’den arkadaşım olan Nuri Şahin ile daha sonra Damien Comolli ile konuştum. Mehmet Ekici ile de iletişime geçtim ve hepsi şehir, kulüp, kültür ve lig hakkında bilgiler verdi” ifadelerini kullandı.

Sarı lacivertli takımın teklifini değerlendirirken parayı öncelik olarak görmediğini söyleyen Kruse, “Yeni bir hedefe giderken masadaki her şeyi düşünürsünüz. Ancak benim için para bir seçenek değildi. Özellikle farklı kültürlerin bir araya geldiği Türkiye ve İstanbul’da yaşıyorsanız… Türkiye Ligi’nin değerinin medyada gösterildiğinden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Fiziksel olarak zor ve 25 milyon taraftarı olan bir kulüpte oynarken baskısı da fazla ” yorumunda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un kendisini önemli isimlerle tanıştırdığını söyleyen Kruse, “Şu an ilk olarak odak noktam futbol ama ilerisi için iş kurmayı düşünebilirim. Başkan Ali Koç ile birlikte çalışır mıyım? Açıkçası bu soruyu kendime soruyorum. Sadece onunla değil, İstanbul’un medya ve etkinlik alanlarında çok fazla seçeneği var. Şimdiden önemli iş insanlarıyla tanıştım. İleriye dönük planlarım var” şeklinde konuştu.

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max kruse ali koç

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