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Max Kruse, poker oynarken fotoğraf paylaştı!

ALMANYA HABERLERİ  | 27.07.2020 14:27 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse, en büyük hobisi pokere yoğunlaştı.

Max Kruse, poker oynarken fotoğraf paylaştı!

Sözleşmesini tek taraflı feshederek Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse, katıldığı poker turnuvasından fotoğraf paylaştı.

Kumar tutkusu ile bilinen Alman yıldız için Ali Koç, "Kruse hayatının pokerini oynadı. Ben pokerciyim dedi. Ona pahalıya mal olacak" demişti.

Fenerbahçe, Kruse'deki haklarını UEFA ve FIFA nezdide tazminat davası ile arayacak.

max kruse poker fotoğraf

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