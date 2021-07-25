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  4. Max Kruse sevgilisi Dilara Mardine'ye evlenme teklifi etti

Max Kruse sevgilisi Dilara Mardine'ye evlenme teklifi etti

25.07.2021 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Almanya forması giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse, canlı yayında kız arkadaşı Dilara Mardin'e Kürtçe evlilik teklifinde bulundu.

Max Kruse sevgilisi Dilara Mardine'ye evlenme teklifi etti

Almanya'nın Suudi Arabistan'ı 3-2 mağlup ettiği maçın ardından canlı yayına çıkan 33 yaşındaki futbolcu, "Kız arkadaşıma bir mesajım var." diyerek üstündeki formayı çıkarttı.

Formanın altındaki tişörtte Kürtçe "Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin?" yazısı bulunan Kruse, dizlerinin üzerine çökerek evlenme teklifini gerçekleştirdi.

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Alman basınında yer alan haberlerde, Dilara Mardin'in söz konusu teklifi kabul ettiği öne sürüldü.

2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'de görev alan Union Berlinli Kruse, 23 maçta 7 gol atmıştı.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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