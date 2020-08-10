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Maxi Lopez'in sevgilisi Daniela Christiansson, çıplak fotoğrafını paylaştı

FUTBOL HABERLERİ  | 10.08.2020 16:37 | Son Güncelleme

Arjantinli forvet Maxi Lopez'in sevgilisi Daniela Christiansson tatilde bir açıldı pir açıldı. Genç model, çıplak havuz keyfini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Maxi Lopez'in sevgilisi Daniela Christiansson, çıplak fotoğrafını paylaştı

Başarılı futbolculuk kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Arjantinli forvet Maxi Lopez'in sevgilisi Daniela Christiansson, tatilini Fransa'nın Paris şehrinde geçiriyor.Modellik kariyerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında aktif görev almasıyla da bilinen Christiansson, Paris tatilindeki pozuyla bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Kaldığı otelin havuzunda, çıplak bir şekilde kitap okuyup kahve içtiği anların fotoğrafını paylaşan güzel modelin bu pozu binlerce beğeni aldı.Uzun süredir Maxi Lopez'le birlikte olan Christiansson, ilişkisinden en güzel anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

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