Mynet Trend

Maxi Lopez'den tarihi Icardi kararı!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 16.10.2019 22:10 | Son Güncelleme

Futbol dünyasını yıllardır meşgul eden Maxi Lopez-Mauro Icardi-Wanda Nara üçgeninde radikal bir karar açıklandı. En yakın arkadaşı Icardi'yle yaşadığı yasak aşk sonrası Wanda Nara'dan boşanan Maxi Lopez, Icardi'yi affettiğini söyledi.

PSG forması giyen Mauro Icardi, Sampdoria'da oynarken takım arkadaşı Maxi Lopez'in eşi Wanda Nara ile aşk yaşamış ve bu ilişki nedeniyle Nara, Lopez'den boşanarak Icardi ile evlenmişti. Yıllardır futbol dünyasında konuşulan bu ilişkiyle alakalı Maxi Lopez cephesinden şaşırtan bir karar çıktı.

ICARDI'NIN PSG'DEKİ İLK ANTRENMANI

Arjantinli forvet Maxi Lopez, yaptığı açıklamada Icardi'yi affettiğini söyledi. Wanda Nara ile ilişkisinde başarısız olduğunu belirten Lopez, "Hayatım boyunca mutlu olmayı ve mutluluğa bağlı bir yaşam tarzı belirlemeyi seçtim. Wanda ile yaşadığım ilişkide başarısız oldum ama onun sayesinde baba oldum. Hayat devam ediyor ve ben böyle yaşamayı seçtim, enerji ve iyi anılarla. Sanırım bu en iyisiydi. Herkesin hayatı boyunca yaşadığı sorunlar ve bu sorunların etkileri vardır ancak hayatınız, bu sorunlarla nasıl başa çıkacağınıza bağlı olarak gelişir" dedi.

Icardi'yle bir problemi olmadığını belirten 35 yaşındaki forvet, "Icardi'yi affettim. Onunla hiçbir sorunum yok. Hayattaki amacım, futbolun yanı sıra insani olarak çocuklarımla mutlu olmaya ve onlara mutluluk vermeye adadım. Sahip olduğum tek amaç bu. Gerisi artık geçmişte kaldı. Uzun süre önce kapattığım bir sayfa ve beni artık hiç zorlamıyor" ifadelerini kullanarak konuya yaklaşımını dile getirdi.

Maxi Lopez ile ayrılmasından sonra Wanda Nara ile birliktelik yaşayan ve evlenen Icardi, Nara'dan 2 çocuğu bulunuyor.

PARTNER Hangi burç nasıl tahrik olur? Hangi burç nasıl tahrik olur?
Hıncal Uluç: Şenol Güneş o adam değilHıncal Uluç: Şenol Güneş o adam değil
Nazi selamı sonu oldu! Flaş istifaNazi selamı sonu oldu! Flaş istifa
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Maxi Lopez Mauro Icardi Wanda Nara

En Çok Okunan Trend Haberler

Havalimanında görevliye hakaret eden kadın hakkında karar

Havalimanında görevliye hakaret eden kadın hakkında karar

19 yaşında iki vajinası olduğunu keşfetti!

19 yaşında iki vajinası olduğunu keşfetti!

Aşiret düğünündeki takılar dudak uçuklattı

Aşiret düğünündeki takılar dudak uçuklattı

İki dönem belediye başkanlığı yapmıştı, şimdi sebze satıyor!

İki dönem belediye başkanlığı yapmıştı, şimdi sebze satıyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Skandal olayda yeni görüntüler ortaya çıktı!

Skandal olayda yeni görüntüler ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hıncal Uluç: Şenol Güneş o adam değil

Hıncal Uluç: Şenol Güneş o adam değil

Bulgaristan Futbol Birliği Başkanı Borislav Mihaylov istifa etti

Nazi selamı sonu oldu! Flaş istifa

Roma, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Cengiz Ünder için kararını verdi

Roma, Cengiz Ünder için kararını verdi

Enver Cenk Şahin ilk kez konuştu! "Ülkemize karşı anlam veremediğim olumsuz bir bakış açısı var"

Enver Cenk Şahin ilk kez konuştu!

Radamel Falcao'dan Real Madrid itirafı

Radamel Falcao'dan Real Madrid itirafı

UEFA'dan skandal açıklama: Türkiye'nin sevincini inceleyeceğiz

''Türkiye'nin sevincini inceleyeceğiz''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.