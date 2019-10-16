Maxi Lopez'den tarihi Icardi kararı!

PSG forması giyen Mauro Icardi, Sampdoria'da oynarken takım arkadaşı Maxi Lopez'in eşi Wanda Nara ile aşk yaşamış ve bu ilişki nedeniyle Nara, Lopez'den boşanarak Icardi ile evlenmişti. Yıllardır futbol dünyasında konuşulan bu ilişkiyle alakalı Maxi Lopez cephesinden şaşırtan bir karar çıktı.

ICARDI'NIN PSG'DEKİ İLK ANTRENMANI

Arjantinli forvet Maxi Lopez, yaptığı açıklamada Icardi'yi affettiğini söyledi. Wanda Nara ile ilişkisinde başarısız olduğunu belirten Lopez, "Hayatım boyunca mutlu olmayı ve mutluluğa bağlı bir yaşam tarzı belirlemeyi seçtim. Wanda ile yaşadığım ilişkide başarısız oldum ama onun sayesinde baba oldum. Hayat devam ediyor ve ben böyle yaşamayı seçtim, enerji ve iyi anılarla. Sanırım bu en iyisiydi. Herkesin hayatı boyunca yaşadığı sorunlar ve bu sorunların etkileri vardır ancak hayatınız, bu sorunlarla nasıl başa çıkacağınıza bağlı olarak gelişir" dedi.

Icardi'yle bir problemi olmadığını belirten 35 yaşındaki forvet, "Icardi'yi affettim. Onunla hiçbir sorunum yok. Hayattaki amacım, futbolun yanı sıra insani olarak çocuklarımla mutlu olmaya ve onlara mutluluk vermeye adadım. Sahip olduğum tek amaç bu. Gerisi artık geçmişte kaldı. Uzun süre önce kapattığım bir sayfa ve beni artık hiç zorlamıyor" ifadelerini kullanarak konuya yaklaşımını dile getirdi.

Maxi Lopez ile ayrılmasından sonra Wanda Nara ile birliktelik yaşayan ve evlenen Icardi, Nara'dan 2 çocuğu bulunuyor.

