Mayalı akıtma tarifi nasıl yapılır diyenler için kısa sürede hazırlanan bir reçete hazırladık. Mayalı akıtma tarifi kahvaltılara çok yakışıyor ama beş çayı için de denemenizi tavsiye ederiz.
2,5 su bardağı un
Bir yumurta
Bir su bardağı süt
2 su bardağı ılık su
Yarım paket yaş maya
Bir yemek kaşığı tereyağı
Tuz
Toz şeker
İlk olarak derin bir kabın içine sütü, şekeri ve mayayı hızlıca çırpın. Şekeri çırparak eritin ve 10 dakika mayalanması için bekletin.
10 dakika sonra kabın içine suyu, tuzu ve yumurtaları ilave edip karıştırın. Unu da şimdi yavaş yavaş kaba ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.
Son aşamada tuzu ekleyin ve kek hamurundan biraz daha akışkan kıvamda hamurunuzu hazır hale getirin. Mayalı akıtma hamurunu yaklaşık yarım saat kadar üzeri örtülü bir şekilde dinlendirin.
Krep tavasını orta ateşteki ocağa koyun. Üzerinde tereyağı gezdirin. Bir kepçe hamurdan dökün ve arkalı önlü kızarana kadar pişirin. Hamurun tabanı kızarmadan çevirmemeye özen gösterin. Afiyet olsun.
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