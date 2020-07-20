Mayasız poğaça tarifi: Haftalarca bayatlamadan tazecik kalır!

Kolay poğaça tarifi mayasız olarak hazırlandı tadı damak çatlattı! Mayasız poğaça tarifi nasıl yapılır diyenler için en kolay reçeteyi hazırladık, buyursunlar.

MAYASIZ POĞAÇA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

4 su bardağı un

Bir çay bardağı sıvı yağ

Bir su bardağı süt

Bir yumurta

Bir tatlı kaşığı tuz

Bir tatlı kaşığı toz şeker

Bir paket kabartma tozu

İç harcı için:

Bir kase ufalanmış beyaz peynir

Bir avuç kıyılmış taze maydanoz

Üzeri için:

Bir adet çırpılmış yumurta sarısı

Çörek otu

MAYASIZ YUMUŞAK POĞAÇA TARİFİ YAPILIŞI

Bayatlamayan mayasız poğaça tarifi için derin bir kabın içinde un hariç kalan tüm malzemeleri karıştırın.

için derin bir kabın içinde un hariç kalan tüm malzemeleri karıştırın. Malzemeleri karıştırdıktan sonra kabın içine yavaş yavaş unu ekleyin ve malzemeleri yoğurun.

Poğaça hamurunu hazır hale getirdikten sonra üzerini streç film ile sarın ve yaklaşık 25 dakika kadar bu şekilde dinlendirin.

Bir kase içinde peyniri ve maydanozu harmanlayın. İç harcınız hazır...

25 dakika sonra sonra hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayın.

Yuvarladığınız hamurları yarım ay şeklinde merdane yardımıyla açın. Hazırladığınız peynirli harçtan bir miktar hamurun ortasına koyun.

Hamuru kapatın ve ağız kısmını dilerseniz bardağın ağız kısmıyla dilerseniz de çatalla bastırın.

Poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürün ve dilerseniz çörek otu veya susam serpiştirin.

Fırın tepsisine poğaçaları dizin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

AĞIZDA DAĞILAN KIYIR KIYIR MAYASIZ POĞAÇA TARİFİ İPUÇLARI

Tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat etmelisiniz.

Unu karıştırma kabına yavaş yavaş eklemeli, bu aşamada bir yandan yoğurma işlemine devam etmelisiniz.

Mayasız poğaça yapımı için hamurun kabarmasını sağlamak adına en az 20 dakika dinlendirebilirsiniz.

MAYASIZ KIYIR POĞAÇA KALORİ ORANI NEDİR?

Bir adet mayasız poğaça ortalama 167 kaloridir.

MAYASIZ POĞAÇA TARİFİ ÇEŞİTLERİ

Mayasız yumuşak poğaça tarifi birden farklı şekilde hazırlanabilir; mayasız sütlü poğaça tarifi, yoğurtlu mayasız poğaça tarifi, mayasız simit poğaça tarifi ve patatesli mayasız poğaça tarifi en çok tercih edilenler arasındadır.

