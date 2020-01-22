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  4. Maydanoz kürü nasıl yapılır, faydaları nelerdir?

Maydanoz kürü nasıl yapılır, faydaları nelerdir?

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Salataların vazgeçilmezi, yemeklerin son dokunuşunda olmazsa olmazdır maydanoz. Lezzetinin yanı sıra, zengin içeriği sayesinde birçok organı koruyucu ve iyileştirici etkiye sahiptir. Maydanozu yemekler dışında kür şeklinde tüketerek organlarınızı koruma altına alabilirsiniz. Maydanoz kürü sayesinde güne daha enerjik başlayabilir ve birçok hastalıktan korunabilirsiniz. Maydanoz kürü nasıl yapılır, faydaları nelerdir? İşte detayları...

Maydanoz kürü nasıl yapılır, faydaları nelerdir?

Şifalı bitkilerin başında gelen maydanoz, aromatik tadıyla yemeklerde sıklıkla kullandığımız bir yeşillik. Maydanozun lezzeti bir yana, yüksek antioksidan kapasitesi sayesinde vücudumuz için de tam bir koruyucu. Karotenoid ve flavonoid içeren maydanoz, bu iki antioksidan sayesinde vücudu kolon kanseri, kalp hastalıkları riski ve tip 2 diyabet riskine karşı korumaya alır. Aynı zamanda içeriğinde bulunan yüksek C vitamini ise bağışıklık sistemini sigortalamaya yarar. Maydanozun bu etkilerinden faydalanabilmek için maydanoz kürü nasıl hazırlanır sorusuna cevap vereceğiz. İşte maydanoz kürü faydaları ve tarifi...

Maydanoz limon kürü, birçok hastalığa karşı vücudumuzu koruma altına alır. Gün içerisinde kaybettiğiniz enerjiyi geri verir ve yorgunluğunuzla vedalaşmanıza yardımcı olur. Maydanoz kürü nasıl yapılır diyenler için hemen tarifin veriyoruz!

MAYDANOZ KÜRÜ NASIL YAPILIR?

1/2 demet maydanoz
Bir adet limon

Hazırlanışı:

Limonu yıkayın. Dilerseniz kabuklarıyla birlikte dilimleyin.
İçeceğinizin acımtırak tadı olmasın istiyorsanız limonun kabuklarını soyarak dilimleyebilirsiniz.
İki malzemeyi de blender’a alın ve karışımı püre haline getirene dek blender’da çekin. Maydanoz limon kürü hazır!

MAYDANOZ KÜRÜ NASIL İÇİLİR?

Maydanoz kürünü hazırladıktan sonra hemen tüketmelisiniz. Hazırladığınız kürü bekletirseniz C vitamini etkisi azalmaya başlayacaktır.
Maydanoz kürünü içtikten yarım saat sonra kahvaltınızı yapabilirsiniz.
Maydanoz kürünü günde bir bardak içmelisiniz. Bu kürü en fazla 15 gün içmelisiniz. 15 gün içtikten sonra 10 gün ara verilmesi şarttır.

MAYDANOZ KÜRÜ FAYDALARI NELERDİR?

Maydanoz kürünün zayıflatıcı etkisi vardır. Metabolizmayı hızlandırır, yağ yakımına destek olur.
Cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Cildin hızlı bir şekilde kırışmasının önüne geçer. Daha parlak ve canlı bir görünüm sağlar. Cilt lekelerini hafifletir.
Düzenli tüketildiğinde afrodizyak etkisi gösterir.
Bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığına karşı koruma sağlar.
İyi bir ödem attırıcı kaynaktır.
Demir eksikliği olanlar için maydanoz kürü tavsiye edilir.
Kronik prostat rahatsızlığınız var ise doktorunuza danıştıktan sonra maydanoz kürü tüketebilirsiniz.
Karaciğer yağlanmasıyla savaşır.

MAYDANOZ KÜRÜ ADET SÖKTÜRÜCÜ ETKİYE SAHİP MİDİR?

Maydanoz kürünün adet kanamalarını kolaylaştırma etkisi bulunmaktadır. Birçok kadın adet gecikmelerinde maydanoz küründen destek alır. Maydanoz kürünün adet söktürücü etkisinin yanı sıra adet ağrılarını hafiflettiği de bilinmektedir. Bunun için; 2 bardak suyu kaynatın. Su kaynadıktan sonra içine bir avuç havanda ezilmiş maydanozu ekleyin ve 10 dakika demlemeye bırakın. Sonrasında süzerek bu suyu içebilirsiniz. Adetiniz başlayana kadar her gün bir bardak tüketebilirsiniz. Ancak en doğru olanı küre başlamadan önce kadın doğum uzmanına danışmanızdır. Doktor tavsiyesiyle bu küre başlamak daha sağlıklı olacaktır.

MAYDANOZUN BESİN DEĞERLERİ

100 gram maydanozda;
Kalori: 36
Toplam yağ: 0,8 g
Doymuş yağ: 0,1 g
Tekli doymamış yap: 0,3 g
Kolesterol: 0mg
Sodyum 56 mg
Potasyum: 554 mg
Karbonhidrat: 6 g
Diyet lifi: 3,3 g
Şeker: 0,9 g
Protein: 3 g
A vitamini: 8. 424 IU
C vitamini: 133 mg
D vitamini: 0 IU
B6 vitamini

LİMON BESİN DEĞERLERİ

100 gram limonda;
Kalori: 28
Toplam yağ: 0,3 g
Doymuş yağ: 0 g
Çoklu doymamış yağ: 0,1 g
Tekli doymamış yağ: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Sodyum: 2 mg
Potasyum: 138 mg
Karbonhidrat: 9 g
Diyet Lifi: 2,8 g
Şeker: 2,5 g
Protein:1,1 g
A Vitamini: 22 IU
C Vitamini: 53 mg
Kalsiyum: 26 mg
Demir: 0,6 mg
D Vitamini: 0 IU
B6 Vitamini: 0,1 mg
Kobalamin: 0 µg
Magnezyum: 8 mg

UYARI!

Hamile kadınların maydanoz kürünü içmesi kesinlikle yasaktır. Eğer herhangi bir sağlık probleminiz var ise öncesinde doktorunuza danışıp, bu kür tüketimi hakkında onay almalısınız.

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