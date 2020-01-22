Maydanoz kürü nasıl yapılır, faydaları nelerdir?

Şifalı bitkilerin başında gelen maydanoz, aromatik tadıyla yemeklerde sıklıkla kullandığımız bir yeşillik. Maydanozun lezzeti bir yana, yüksek antioksidan kapasitesi sayesinde vücudumuz için de tam bir koruyucu. Karotenoid ve flavonoid içeren maydanoz, bu iki antioksidan sayesinde vücudu kolon kanseri, kalp hastalıkları riski ve tip 2 diyabet riskine karşı korumaya alır. Aynı zamanda içeriğinde bulunan yüksek C vitamini ise bağışıklık sistemini sigortalamaya yarar. Maydanozun bu etkilerinden faydalanabilmek için maydanoz kürü nasıl hazırlanır sorusuna cevap vereceğiz. İşte maydanoz kürü faydaları ve tarifi...

Maydanoz limon kürü, birçok hastalığa karşı vücudumuzu koruma altına alır. Gün içerisinde kaybettiğiniz enerjiyi geri verir ve yorgunluğunuzla vedalaşmanıza yardımcı olur. Maydanoz kürü nasıl yapılır diyenler için hemen tarifin veriyoruz!

MAYDANOZ KÜRÜ NASIL YAPILIR?

1/2 demet maydanoz

Bir adet limon

Hazırlanışı:

Limonu yıkayın. Dilerseniz kabuklarıyla birlikte dilimleyin.

İçeceğinizin acımtırak tadı olmasın istiyorsanız limonun kabuklarını soyarak dilimleyebilirsiniz.

İki malzemeyi de blender’a alın ve karışımı püre haline getirene dek blender’da çekin. Maydanoz limon kürü hazır!