Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Mayıs güneşiyle kar yağdı! Giresun'da metrelerce yükseklikte

Giresun’un en önemli turizm alanları arasında yer alan Kulakkaya ve Bektaş yaylalarında Yavuzkemal Belde Belediyesine bağlı ekipler, mayıs ayında da karla mücadeleye devam ediyor. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede ekipler, yol açmak için zorlu çalışma yürütüyor.

Mayıs güneşiyle kar yağdı! Giresun'da metrelerce yükseklikte
Çiğdem Berfin Sevinç

Kış şartlarının yoğun geçtiği Yavuzkemal Beldesi’ne bağlı Kulakkaya ve Bektaş yaylalarında yolu kapalı kalan yüksek rakımlı yerleşim birimlerine ulaşmak için çalışmalarını bahar aylarında da sürdürüyor.

Mayıs güneşiyle kar yağdı! Giresun da metrelerce yükseklikte 1

Yavuzkemal Beldesi’ne bağlı Güzyurdu, Hapan, Yuva mahallelerinin yaklaşık 2 bin rakımlı Bektaş bağlantı yollarını açmak için 2 metreyi bulan karla mücadele ediyor.

Mayıs güneşiyle kar yağdı! Giresun da metrelerce yükseklikte 2

AYIN SONUNA KADAR SÜRECEK

Her yıl kasım, aralık aylarında başlayan karla mücadele çalışmalarının mayıs ayı sonuna kadar sürdürdüklerini kaydeden Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, "Kulakkaya ve Bektaş yaylalarını içerine alan beldemizin 2 bin rakımı bulan mahalleleri bulunmaktadır. Buralarda daha çok hayvancılık yapılmaktadır. Yüksek rakımlı yerleşim yerleri olduğu için kış erken başlar, geç biter. Bizlerin de karla mücadelesi 6, 7 ay sürer. Bu aylarda mahallelerin obalarına giden yollar açılmak zorunda. Arık herkesin hayvanları için depoladığı yemi yiyeceği bitti veya bitmek üzere. Bu nedenle hayvanlar artık yavaş yavaş yaylaya hazırlanıyor. Obaların yerleşim yerleriyle bağlantıları sağlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Mayıs güneşiyle kar yağdı! Giresun da metrelerce yükseklikte 3

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milim milim kazıdı, rekorlar kitabına girdi! Milim milim kazıdı, rekorlar kitabına girdi!
Görüntüleri izleyen akın etti: Anahtarlı tedavi gündem olduGörüntüleri izleyen akın etti: Anahtarlı tedavi gündem oldu

Anahtar Kelimeler:
Giresun kar mayıs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Savcıyı 850 bin TL dolandırdılar! Bakın hangi meslekle kandırdılar

Savcıyı 850 bin TL dolandırdılar! Bakın hangi meslekle kandırdılar

Erdoğan ile Dervişoğlu'nun görüştüğü iddia edilmişti! Yalanlama geldi

Erdoğan ile Dervişoğlu'nun görüştüğü iddia edilmişti! Yalanlama geldi

Fenerbahçe'ye dünya yıldızları yağacak! Başkan adayları düğmeye bastı

Fenerbahçe'ye dünya yıldızları yağacak! Başkan adayları düğmeye bastı

Çok fena dolandırıldı! Tapu zamanı gelince yıkıldı

Çok fena dolandırıldı! Tapu zamanı gelince yıkıldı

Altın için dengeler değişti: 'Barış olmazsa' diyerek rakam verdi

Altın için dengeler değişti: 'Barış olmazsa' diyerek rakam verdi

Çalışanı ilgilendiriyor: İsa Karakaş hesapladı '18 bin TL ilave ödeme'

Çalışanı ilgilendiriyor: İsa Karakaş hesapladı '18 bin TL ilave ödeme'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.