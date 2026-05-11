Mayıs güneşiyle kar yağdı! Giresun'da metrelerce yükseklikte

Kış şartlarının yoğun geçtiği Yavuzkemal Beldesi’ne bağlı Kulakkaya ve Bektaş yaylalarında yolu kapalı kalan yüksek rakımlı yerleşim birimlerine ulaşmak için çalışmalarını bahar aylarında da sürdürüyor.

Yavuzkemal Beldesi’ne bağlı Güzyurdu, Hapan, Yuva mahallelerinin yaklaşık 2 bin rakımlı Bektaş bağlantı yollarını açmak için 2 metreyi bulan karla mücadele ediyor.

AYIN SONUNA KADAR SÜRECEK

Her yıl kasım, aralık aylarında başlayan karla mücadele çalışmalarının mayıs ayı sonuna kadar sürdürdüklerini kaydeden Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, "Kulakkaya ve Bektaş yaylalarını içerine alan beldemizin 2 bin rakımı bulan mahalleleri bulunmaktadır. Buralarda daha çok hayvancılık yapılmaktadır. Yüksek rakımlı yerleşim yerleri olduğu için kış erken başlar, geç biter. Bizlerin de karla mücadelesi 6, 7 ay sürer. Bu aylarda mahallelerin obalarına giden yollar açılmak zorunda. Arık herkesin hayvanları için depoladığı yemi yiyeceği bitti veya bitmek üzere. Bu nedenle hayvanlar artık yavaş yavaş yaylaya hazırlanıyor. Obaların yerleşim yerleriyle bağlantıları sağlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.