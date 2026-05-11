Milim milim kazıdı, rekorlar kitabına girdi! 350 saat koltuktan kalkmadı

Marvel dünyasına olan tutkusunu vücuduna kazıyan Tom Radford, 350 saati aşan dövme seanslarının ardından 63 karaktere ulaşarak dünya rekorunu kırdı. "Marvel benim hayatım" diyen Radford, 34 dövmelik eski rekoru neredeyse ikiye katlarken, şimdiki hedefinin vücudundaki boş alanları doldurarak bu sayıyı 80’e çıkarmak olduğunu açıkladı.

Çiğdem Berfin Sevinç

Üretim yöneticisi Tom Radford, yaklaşık 10 yıl boyunca 350 saatten fazla dövme koltuğunda kalarak rekoru elde etti. Daha önceki rekorun yaklaşık 34 Marvel dövmesi olduğu belirtilirken, Radford bu sayıyı neredeyse ikiye katladı.

“MARVEL BENİM HAYATIM”

Çocukluk yıllarında çizgi romanlarla tanıştığını söyleyen Radford, sürecin tamamen tutkuya dönüştüğünü belirtti:

“Marvel benim için sadece bir hobi değil, hayatımın bir parçası.”

Radford, özellikle Thanos gibi karakterleri vücuduna işlettirdiğini ve dövmelerin detay seviyesinin son yıllarda arttığını söyledi.

HEDEF 80 MARVEL KARAKTERİ

Şu anda 63 dövmeye ulaşan Radford’un yeni hedefi 80 Marvel karakteri. Özellikle koltuk altı, bacak ve gövde bölgelerinde boş alanları doldurmayı planlıyor.

