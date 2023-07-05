Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti oyuncuları kimler, konusu nedir? Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filmi ne zaman çekildi?

Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filminin konusu ve oyuncuları gibi detayları sorgulanmaya başladı. Genleri değiştirilmiş, isyancı maymun Caesar'ın hikayesini konu alan film vizyone girdiği dönem adından söz ettirmeyi başarmıştı. Zaman zaman TV ekranlarında görülen Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filmi bu akşam ATV'de izleyicilere seyir keyfi yaşatacak.
Genleri değiştirilmiş, isyancı maymun Caesar'ın kaçışının üzerinden on sene geçmiştir. Genetik evrim geçirerek daha da zekileşen Caesar, kendisi gibi oldukça akıllı olan diğer maymunlarla birlikte büyük bir maymunlar ordusu kurmayı başarmıştır. Caesar'ın önderlik ettiği bu maymunlar 10 yıl öncesinde yayılan ölümcül bir virüs salgınından kurtulmayı başaran bir grup insanla karşı karşıya gelir. Ve her iki türün de tek bir amacı vardır, yeni dünya düzenini oluşturan ve söz sahibi olan tür olmak! Yönetmenliğini Matt Reeves'ın üstlendiği filmin senaryosu ise Rick Jaffa ve Amanda Silver'a ait. Başrol Andy Serkis'in yanı sıra bu filmin kadrosunda Jason Clarke, Gary Oldman, Keri Russell, Toby Kebbell, Kodi Smit-McPhee, Enrique Murciano, Kirk Acevedo, Karin Konoval ve Judy Greer yer alıyor.
Caesar rolüyle Andy Serkis
Malcolm rolüyle Jason Clarke
Dreyfus rolüyle Gary Oldman
Ellie rolüyle Keri Russell
Koba rolüyle Toby Kebbell
Alexander rolüyle Kodi Smit-McPhee
Cornelia rolüyle Judy Greer
Werner rolüyle Jocko Sims
2014 yapımı bilimkurgu filmi Maymunlar Cehennemi Şafak Vakti Amerikan yapımıdır.