Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti oyuncuları kimler, konusu nedir? Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filmi ne zaman çekildi?

Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filminin konusu ve oyuncuları gibi detayları sorgulanmaya başladı. Genleri değiştirilmiş, isyancı maymun Caesar'ın hikayesini konu alan film vizyone girdiği dönem adından söz ettirmeyi başarmıştı. Zaman zaman TV ekranlarında görülen Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filmi bu akşam ATV'de izleyicilere seyir keyfi yaşatacak.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: ŞAFAK VAKTİ KONUSU

Genleri değiştirilmiş, isyancı maymun Caesar'ın kaçışının üzerinden on sene geçmiştir. Genetik evrim geçirerek daha da zekileşen Caesar, kendisi gibi oldukça akıllı olan diğer maymunlarla birlikte büyük bir maymunlar ordusu kurmayı başarmıştır. Caesar'ın önderlik ettiği bu maymunlar 10 yıl öncesinde yayılan ölümcül bir virüs salgınından kurtulmayı başaran bir grup insanla karşı karşıya gelir. Ve her iki türün de tek bir amacı vardır, yeni dünya düzenini oluşturan ve söz sahibi olan tür olmak! Yönetmenliğini Matt Reeves'ın üstlendiği filmin senaryosu ise Rick Jaffa ve Amanda Silver'a ait. Başrol Andy Serkis'in yanı sıra bu filmin kadrosunda Jason Clarke, Gary Oldman, Keri Russell, Toby Kebbell, Kodi Smit-McPhee, Enrique Murciano, Kirk Acevedo, Karin Konoval ve Judy Greer yer alıyor.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: ŞAFAK VAKTİ OYUNCULARI

Caesar rolüyle Andy Serkis

Malcolm rolüyle Jason Clarke

Dreyfus rolüyle Gary Oldman

Ellie rolüyle Keri Russell

Koba rolüyle Toby Kebbell

Alexander rolüyle Kodi Smit-McPhee

Cornelia rolüyle Judy Greer

Werner rolüyle Jocko Sims

ÇEKİM YERİ VE YILI

2014 yapımı bilimkurgu filmi Maymunlar Cehennemi Şafak Vakti Amerikan yapımıdır.



