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Maymunlar Cehennemi: Savaş ne zaman çekildi? Maymunlar Cehennemi: Savaş konusu nedir?

12.09.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi 2017 yapımı aksiyon filmidir. Büyük başarı elde eden bu film, zaman zaman televizyon ekranlarında da yerini alıyor. Peki Maymunlar Cehennemi: Savaş ne zaman çekildi? Maymunlar Cehennemi: Savaş konusu nedir? İşte merak edilenler...

Maymunlar Cehennemi: Savaş ne zaman çekildi? Maymunlar Cehennemi: Savaş konusu nedir?

Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi başarılı konusu ile büyük başarı elde etti. Film hakkında detaylar merak konusu oldu. Maymunlar Cehennemi: Savaş filminin yönetmen koltuğunda Matt Reeves yer aldı. Peki Maymunlar Cehennemi: Savaş ne zaman çekildi? Maymunlar Cehennemi: Savaş konusu nedir? İşte merak edilenler...

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: SAVAŞ KONUSU NEDİR?

Caesar ve onun liderliğindeki maymunlar, acımasız Albay tarafından yönetilen insan ordusuyla büyük bir çatışmaya maruz kalır. Maymunların kayıplarının ardından Caesar, karanlık içgüdüleriyle savaşır ve türünün intikamını almak için kendi yoluna başlar.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: SAVAŞ OYUNCULARI KİMLER?

Andy Serkis
Woody Harrelson
Steve Zahn
Amiah Miller
Terry Notary
Gabriel Chavarria
Skye Notary
Judy Greer
Toby Kebbell
Phoenix Notary
Karin Konoval
Ty Olsson

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sinema maymunlar cehennemi
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