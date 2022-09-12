Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi başarılı konusu ile büyük başarı elde etti. Film hakkında detaylar merak konusu oldu. Maymunlar Cehennemi: Savaş filminin yönetmen koltuğunda Matt Reeves yer aldı. Peki Maymunlar Cehennemi: Savaş ne zaman çekildi? Maymunlar Cehennemi: Savaş konusu nedir? İşte merak edilenler...
Caesar ve onun liderliğindeki maymunlar, acımasız Albay tarafından yönetilen insan ordusuyla büyük bir çatışmaya maruz kalır. Maymunların kayıplarının ardından Caesar, karanlık içgüdüleriyle savaşır ve türünün intikamını almak için kendi yoluna başlar.
Andy Serkis
Woody Harrelson
Steve Zahn
Amiah Miller
Terry Notary
Gabriel Chavarria
Skye Notary
Judy Greer
Toby Kebbell
Phoenix Notary
Karin Konoval
Ty Olsson
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