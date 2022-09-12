Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi başarılı konusu ile büyük başarı elde etti. Film hakkında detaylar merak konusu oldu. Maymunlar Cehennemi: Savaş filminin yönetmen koltuğunda Matt Reeves yer aldı. Peki Maymunlar Cehennemi: Savaş ne zaman çekildi? Maymunlar Cehennemi: Savaş konusu nedir? İşte merak edilenler...

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: SAVAŞ KONUSU NEDİR?

Caesar ve onun liderliğindeki maymunlar, acımasız Albay tarafından yönetilen insan ordusuyla büyük bir çatışmaya maruz kalır. Maymunların kayıplarının ardından Caesar, karanlık içgüdüleriyle savaşır ve türünün intikamını almak için kendi yoluna başlar.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: SAVAŞ OYUNCULARI KİMLER?

Andy Serkis

Woody Harrelson

Steve Zahn

Amiah Miller

Terry Notary

Gabriel Chavarria

Skye Notary

Judy Greer

Toby Kebbell

Phoenix Notary

Karin Konoval

Ty Olsson

