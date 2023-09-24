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Mazhar Alanson istek üzerine duygulandı! “Şimdi Sude'yi söylersem Özkan'sız ağlarım"

24.09.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MFÖ grubundan sanatçı Mazhar Alanson, Üsküdar Meydanı'nda sevenleriyle buluştu. Alanson, şarkılarını Özkan Uğur anısına seslendirdi. Alanson, seyircilerin Uğur ile bilinen "Sude" şarkısını istemesi üzerine duygu dolu anlar yaşadı.

İstanbul Üsküdar Belediyesi'nin kültür sanat sezonu açılışı, usta sanatçı Mazhar Alanson'un sahne aldığı konserle gerçekleşti. Üsküdar Meydanı'nda saat 20.30 da başlayan konsere, sanatçının hayranları yoğun ilgi gösterdi.

Usta sanatçı, MFÖ şarkılarının yanı sıra solo albümlerinden de şarkılar seslendirdi. Seyircilerin Özkan Uğur ile bilinen "Sude" şarkısını istemesi üzerine duygulanan Alanson, “Sonra, belki hatırınız için çalarız bu ekiple, Özkan'sız olmaz ama anmak için yaparız" diyerek konserine devam etti.

Seyircilerin ısrarı üzerine duygulanan Usta sanatçı, . Onu sonra yaparız" diyerek "Sude" isimli parçayı konser sonunda seyircilerin de eşlik etmesiyle seslendirdi. Konseri izleyen binlerce kişi, unutulmaz bir gece geçirdi.


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