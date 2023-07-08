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Mazhar Alanson, Özkan Uğur'un vefatı sonrası ağlamaktan konuşamadı... "Melek gibi çocuk"

08.07.2023 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının vefatı, sevenlerini yasa boğdu. MFÖ'nün bir diğer üyesi Mazhar Alanson ise arkadaşı Özkan Uğur'un vefat haberini aldıktan sonra bağlandığı canlı yayında zor anlar yaşadı. Ağlamaktan konuşamayan Alanson, "Melek gibi bir adamdı. Ağızından tek bir kötü şey duymadım yıllardır. Melek gibi çocuk." ifadelerini kullandı.

MFÖ grubunun üyelerinden, sevilen sanatçı Özkan Uğur, lenf kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti. MFÖ grubunun bir diğer üyesi Mazhar Alanson, Uğur'un vefat haberi sonrası katıldığı bir canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.

"AĞZINDAN TEK BİR KÖTÜ ŞEY DUYMADIM"

TRT Haber'in telefonla yayına bağladığı Mazhar Alanson, spikerin, "Neler söylemek istersiniz?" sorusuna gözyaşlarıyla yanıt vererek, "Vallahi söyleyecek bir şeyim yok. Melek gibi bir adamdı. Ağzından tek bir kötü şey duymadım yıllardır. Melek gibi çocuk." ifadelerini kullandı.

Alanson, ağlamaktan konuşmasına devam edemeyerek, "Benim şimdi çıkmam lazım, Aysun Hanım'a gitmem lazım." sözleriyle yayına veda etti.

MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur hayatını kaybetti MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur hayatını kaybetti

ACI HABERİ BAKAN KOCA DUYURMUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MFÖ grubunun üyelerinden sanatçı Özkan Uğur'un hayatını kaybettiğini bildirmişti.

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Bakan Koca, bir süredir tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden sanatçı Özkan Uğur için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer vermişti:

"Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

69 yaşındaki Uğur, bir süredir İstanbul'da tedavi görüyordu.

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