SON DAKİKA | Ünlü sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti! Bakan Koca 'Çok üzgünüz' diyerek duyurdu... Ailesinden ilk açıklama

Son dakika haberi: MFÖ grubunun üyelerinden, sevilen sanatçı Özkan Uğur yaşamını yitirdi. 69 yaşında hayatını kaybeden Özkan Uğur, üç kez lenf kanserini yenmiş ancak hastalığı nüksetmişti. Özkan Uğur bir süredir İstanbul'daki özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi görüyordu.

BAKAN KOCA DUYURDU! 'ÇOK ÜZGÜNÜZ'

Acı haberi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakan Koca paylaşımında "Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

AİLESİNDEN İLK AÇIKLAMA

Özkan Uğur'un Instagram hesabından eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur imzalı bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda Uğur'un vefatına ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Özkan Uğur’umuzu kaybettik.

İlk defa 13 yıl önce lenfoma tanısı konulan ve tedavisi başarılı bir şekilde yapılan Özkan’ımızın maalesef lenfoma hastalığı tekrarladığı için bir süredir hastanede tedavi edilmekteydi. Yaklaşık 1.5 aydır yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavi edilen Özkan’ımızın uygulanan tedaviler sonucu lenfoma hastalığı gerilemeye başlamıştı ve umutla güzel haberleri bekliyorduk ama takiplerinde akciğerinde oluşan farklı problemler nedeniyle maalesef vücudu tedavilere yeterli yanıt oluşturamamaya başladı ve çok üzülerek bildiriyoruz ki yaşam savaşı bugün sonlandı. Hepimizin başı sağ olsun."

ÖZKAN UĞUR KİMDİR?

Özkan Uğur, 17 Ekim 1953'te ailenin beşinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasının adı Hurşit Uğur'dur. İlkokulu Reşat Nuri Güntekin İlkokulu'nda okurken mandolin ile tanıştı. Fenerbahçe Lisesi'nden mezun oldu. Lise yıllarında "Atomikler" adında amatör bir grup kurup, dönemin popüler şarkılarını çaldılar. Müzik hayatına 1970 yılında Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başladı.

Müzik hayatına Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başlayan Uğur, 1971 senesinde Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in kurduğu Kaygısızlar grubunda profesyonel olarak basgitar çalmaya başladı.

1972'de kurulan Kurtalan Ekspres'in ilk kadrosunda bulunan Uğur bir süre sonra aynı yıl kurulan ve Erkin Koray'ın grubu olan ter'de çalmaya başladı. Ter'den sonra, askerden dönen Barış Manço'nun yeniden kurduğu Kurtalan Ekspres'e katılıp 1973–1975 yılları arasında dönem dönem onlarla çalıştı.

Edip Akbayram-Dostlar ve Seyhan Karabay-Kardaşlar kadrolarında da bulunan Uğur, 1975'te Ersen ve Dadaşlar'da çalmaya başladı. Uğur, 1976'da yine Fuat Güner-Mazhan Alanson liderliğinde kurulan İpucu Beşlisi'ne geçtiğinde müzikal yolculuğunda Anadolu Rock sayfasını kapatmış oluyordu.

1978'de Galip Boransu ve Cengiz Teoman ile Grup Karma'yı kuran Uğur, Mazhar Alanson ve Fuat Güner'le aynı müzikal dili konuşuyordu ve MFÖ'nün Özkan'ıydı. Hayatında başka projeler olsa da grubun ayrılmaz üyesiydi.

MFÖ'nün grup olarak büyük başarı kazandığı 80'lerde oldukça üretken ve verimli olan Uğur, 1988'de Fuat Güner ve Mazhar Alanson'un da rol aldığı Arkadaşım Şeytan filmiyle beyazperdede ilk defa görünmüş oluyordu.

1996 yılında Yavuz Turgul'un yönettiği Şener Şen ve Uğur Yücel başrollerini paylaştığı "Eşkıya" filminde rol aldı. Aktör olarak adından başarıyla söz ettiren Uğur, çeşitli reklâm filmlerinde de oynadı. Atv'de yayınlanan Ağırlığınca Altın yarışmasını sundu.

1997'de başrolünde Meltem Cumbul'un oynadığı, Uğur Turagay filmi Karışık Pizza'nın soundtrack albümündeki "Maksat Muhabbet Olsun" şarkısını seslendirdi.

1999 yılında yönetmenliğini Eşkıya filmini de çekmiş olan Yavuz Turgul'un yaptığı uzun soluklu TV dizisi İkinci Bahar'da Şecaattin rolünü büyük başarıyla canlandırdı. Dizideki rolüyle hafızalara kazınan Uğur'un, müzikal ve teatral anlamda sahip olduğu yetenekleri büyük takdir topladı.

2001'de yönetmenliğini Sinan Çetin'in yaptığı Komser Şekspir'de kamera önüne geçtikten sonra, 2002'de Suna Pekuysal'la başrolleri paylaştığı Yeter Anne isimli TV dizisinde oyunculuk yaptı. Dramadan komediye farklı türlerde oldukça başarılı bir oyunculuk performansı sergileyen Uğur, tüm bu dönemler boyunca her şeyin üstünde tuttuğu grubu MFÖ'yle albüm ve konser çalışmalarına da devam etti.

Alacakaranlık, Cennet Mahallesi ve İstanbul Şahidimdir isimli yapımlarda oynadıktan sonra 2004'te Cem Yılmaz'ın yönetmen koltuğuna oturup gişe rekoru kırdığı filmi G.O.R.A.'da Garavel karakterini yine büyük başarıyla canlandırdı. G.O.R.A.'nın soundtrack'i için yaptığı "Olduramadım" isimli şarkıyla ilk solo çıkışını gerçekleştirdi.

2006'da "Kısık Ateşte 15 Dakika" isimli TV dizisinde Fazıl karakterini canlandırdı.

1989 yılından beri Aysun Aslan'la evli olan sanatçı, grubu MFÖ'yle müzik çalışmalarını sürdürmekteydi. Özkan Uğur bas gitar yanında perküsyon da çalmaktaydı.

Acun Ilıcalı'nın yaptığı TV8'de 29 Eylül 2014 tarihinde başlayan 4. Sezon "O Ses Türkiye" adlı yarışma programında; yeni jüri üyeleri ise Mazhar Alanson, Özkan Uğur, Athena Gökhan Özoğuz, Hadise Açıkgöz ve Ebru Gündeş olmuştu.

2014 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Cem Yılmaz'ın yaptığı "Pek Yakında" adlı sinema filminde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Şirincan Çakıroğlu, Çağlar Çorumlu, Ayşen Gruda, Tülin Özen ile birlikte rol aldı.



