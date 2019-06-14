Mynet Trend

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in kaslı vücudu olay oldu

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 14.06.2019 09:16 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabından sıklıkla spor yaptığı anları paylaşan Biricik Suden, her geçen gün geliştirdiği vücuduyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in kaslı vücudu olay oldu

İlker İnanoğlu ile olan 2 yıllık evliliğini 1988 senesinde bitiren Biricik Suden, 2003 yılında evlendiği Mazhar Alanson ile mutlu birlikteliklerine devam ediyor. Son yıllarda ise sıklıkla sporla uğraştığı bilinen Biricik Suden'in Instagram hesabından paylaştığı kaslı vücudu, sosyal medyada yeniden olay olmayı başardı.

mazhar-alansonun-esi-biricik-sude-k2HP

MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in paylaştığı kaslı fotoğraflar çok sayıda yorum aldı. Ayrıca 56 yaşındaki Suden'in son paylaşımındaki fit görüntüsü takipçilerinin beğenisini kazandı.


PARTNERGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlülerGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlüler
Hanife neden başını açtığını açıkladı!Hanife neden başını açtığını açıkladı!
Spice Girls animasyon film oluyor Spice Girls animasyon film oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mazhar Alanson biricik suden

En Çok Okunan Trend Haberler

Servisçilerden İBB önünde "tahdit kararı" kutlaması

Servisçilerden İBB önünde "tahdit kararı" kutlaması

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı

Suudi Arabistan'da 'helal gece kulübü açıldı' iddiası

Suudi Arabistan'da 'helal gece kulübü açıldı' iddiası

Hanife neden başını açtığını açıkladı!

Hanife neden başını açtığını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sen misin dedikodusunu yapan! 'Komik çilli kız!'

Sen misin dedikodusunu yapan! 'Komik çilli kız!'

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cüneyt Özdemir çok sinirlendi: Dost most değilsin...

Cüneyt Özdemir çok sinirlendi: Dost most değilsin...

Eşinin arkadaşıyla el ele görüntülendi! Açıklaması şaşkına çevirdi

Eşinin arkadaşıyla el ele görüntülendi! Açıklaması şaşkına çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rapçi Şam sosyal medyanın gündeminde! Hastaneye yatırıldı

Ünlü Rapçi olay oldu! Hastaneye yatırıldı

Rihanna'dan annelik itirafı

Suudi sevgilisiyle büyük aşk yaşıyor! Şaşırtan itiraf

Gelin adayı Hanife Gürdal'dan eleştirilere yanıt! Neden başını açtığını açıkladı!

Hanife neden başını açtığını açıkladı!

Spice Girls animasyon film oluyor

Spice Girls animasyon film oluyor

Sinem Kobal paylaştı, takipçileri çoraba takıldı

Sinem Kobal paylaştı, takipçileri çoraba takıldı

Hollywood oyuncusu Sylvia Miles 94 yaşında hayatını kaybetti

Oscar tarihine geçmişti! Hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.