Mazhar ve Fuat'tan Özkansız 23 Nisan konseri! 'Doktoru izin vermedi'

İstanbul Valiliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak amacıyla bir konser düzenledi.

Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in Özkan Uğur olmadan verdiği konserde Alanson'un açıklaması dikkat çekti. Konser öncesi konuşan Fuat Güner Özkan Uğur'un kanser tedavisi gördüğü için aralarında olmadığını açıkladı.

Güner, "Doktoru buraya gelmesini riskli buldu" dedi.

Özkan Uğur'un ağabeyi Tarık Uğur geçtiğimiz haftalarda hayata kaybetmişti.



