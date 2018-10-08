Mbappe 4 gol attı, Paris Saint-Germain kazandı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) lideri Paris Saint-Germain (PSG), Kylian Mbappe'nin 4 gol attığı maçta Olympique Lyon'u 5-0 yendi. PSG, Ligue 1'in 9. haftasında Olympique Lyon'u ağırladı. PSG, Lyon'dan Fekir'in 7. dakikada sakatlandığı ve iki takımın da 10 kişi kaldığı ilk yarıyı, Neymar'ın 9. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 önde kapadı.
Başkent ekibinin 19 yaşındaki kanat oyuncusu Kylian Mbappe, 61, 66, 69 ve 74. dakikada kaydettiği gollerle takımının sahadan 5-0 galip ayrılmasını sağladı. Puan tablosunun zirvesindeki PSG, bu sezon ligde çıktığı 9. karşılaşmayı da kazandı.
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