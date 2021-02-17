Mbappe'den Alba'ya ölüm tehdidi: Sokakta seni öldürürüm!

Bunun üzerine 22 yaşındaki oyuncunun da Alba'ya "Sokakta seni öldürürüm" ifadeleriyle meydan okuduğu iddia edildi. Pique'nin "Kimi öldüreceksin, kimi öldüreceksin?" diyerek araya girdiği belirtildi. Alba'nın ise Pique'ye Mbappe için "Daha öğreniyor" dediği kaydedildi.

İspanya basınında yer alan haberlere göre; Kylian Mbappe, saha içindeki bir tartışma esnasında Jordi Alba'ya "Sokakta seni öldürürüm" ifadelerini kullandı. Paris Saint-Germain'in kullandığı köşe vuruşu esnasında Mbappe'nin Dest'e "Bana dokunma" dediği duyulurken Jordi Alba'nın, Fransız oyuncuya "Sen büyümüşsün, büyümüşsün" şeklinde atıştığı ortaya çıktı.

Ancak Mbappe, gösterdiği performans ve kırdığı rekorlar kadar saha içinde karıştığı tartışmayla da maça damgasını vurdu.

Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'in Barcelona'yı 4-1 mağlup ettiği maçının şüphesiz kahramanı oldu. Fransız yıldız, Camp Nou'da hat-trick yaparak Barcelona'ya tarihi bir hezimet yaşattı.

Mbappe'den Alba'ya: "Sokakta seni öldürürüm"

Pique'den Mbappe'ye: "Kimi öldüreceksin, kimi öldüreceksin?"

Alba'yan Pique'ye: "Daha öğreniyor"

MESSI İLE TAKIM ARKADAŞI OLABİLİR Mİ?

Barcelona ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Lionel Messi'nin ismi transfer Paris Saint-Germain ve Manchester City ile geçiyor.

Daha önce Lionel Messi ile iki kez karşı karşıya gelen Kylian Mbappe, bu maçların ikisinden de galibiyetle ayrıldı. Arjantin'e 2, Barcelona'ya ise 3 gol atan Fransız yetenek, bu eşleşmelerde toplamda 5 gol kaydetti.

TARİHE ADINI YAZDIRDI

PSG formasıyla 110 gole ulaşan Kylian Mbappe, Edinson Cavani (200) ve Zlatan Ibrahimovic’in (156) ardından Fransiz kulübü adına resmi maçlarda en fazla gol atan üçüncü oyuncu oldu.

Fransız yıldız ayrıca, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde Camp Nou'da Barcelona'ya karşı hat-trick yapan ikinci oyuncu oldu. Daha önce Andriy Shevchenko, 1997 yılında Dynamo Kiev formasıyla bunu başarmıştı.

Kulüp ve milli takım kariyerinde direkt etki ettiği 230. gole ulaşan Kylian Mbappe, 252 resmi maçta 154 gol ve 76 asiste ulaştı. Fransız yıldız, sahada olduğu her 77.7 dakikada bir gole doğrudan etki etmeyi başarıyor.