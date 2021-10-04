Mbappe'den ayrılık açıklaması

Real Madrid'in transferini çok istediği Paris Saint-Germain'in Fransız süper yıldızı Kylian Mbappe, süreçle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Sözleşmesinin son sezonuna giren Mbappe, "Paris'ten ayrılmak istedim. Bunu kulübe de ilettim. Sözleşme uzatmak istemediğim andan itibaren kulübün benim yerime kaliteli bir transfer yapması için bonservis kazandırmak istedim." dedi.

"KULÜBÜN HAKLARINA SAYGI DUYDUM"

"Paris bana çok şey kazandırdı." diyen Mbappe, "Burada geçirdiğim 4 yıl boyunca hep mutlu oldum ve hala mutluyum. Paris'e gitmek istediğimi çok erken söyledim. Bana çok şeye kazandıran bu kulübün de hareket edecek geniş zamanı olmasını istedim. Kulübün haklarına da saygı duydum." ifadelerini kullandı.

"TEMMUZ SONUNDA SÖYLEDİM"

Fransız yıldız, "İnsanlar 6-7 sözleşme yenileme teklifini reddettiğimi, artık Leonardo ile konuşmak istemediğimi söyledi. Bunlar doğru değil. PSG'nin beni neden satmadığını bilmiyorum. Benim düşüncem ve kararım açıktı. Ayrılmak istediğimi temmuz ayı sonunda söyledim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

REAL MADRID 180 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Real Madrid, bu yaz sonunda Mbappe için 180 milyon euro civarında bir teklif yapsa da Paris Saint-Germain geri çevirmişti.

