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  4. Mbappe'nin geleceği belli oluyor! Yıldız ismin Real Madrid'de istediği imza parası dudak uçuklatttı

Mbappe'nin geleceği belli oluyor! Yıldız ismin Real Madrid'de istediği imza parası dudak uçuklatttı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.02.2024 16:45 | Son Güncelleme:
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Sezonun tamamlanmasının ardından Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erecek olan Kylian Mbappe’nin uzun süredir peşinde olan Real Madrid’den istediği rakam dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Kylian Mbappe

Kylian Mbappe

FRA Fransa
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Real Madrid, Paris Saint-Germain ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kylian Mbappe’yi kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. İspanyol basınında son çıkan haberlere göre, Fransız yıldızın eflatun-beyazlılardan istediği ücret belli oldu.

İSTEDİĞİ İMZA PARASI...

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AS’ta yer alan habere göre, Kylian Mbappe, Real Madrid’den 50 milyon euro maaş ve 120 milyon euro imza parası istiyor.

90 MİLYON EURO...

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2022’de PSG ile sözleşme imzalayan Mbappe, 130 milyon euro imza parası almıştı. Mbappe’nin PSG'deki 72 milyon euroluk brüt maaşı ise her yıl artıyor. Fransız golcü, sözleşmesindeki tek taraflı yenileme maddesini devreye sokması halinde ise 2025 yılında 90 milyon euro brüt maaş alacak.

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