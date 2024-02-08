Mbappe'nin geleceği belli oluyor! Yıldız ismin Real Madrid'de istediği imza parası dudak uçuklatttı

Real Madrid, Paris Saint-Germain ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kylian Mbappe’yi kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. İspanyol basınında son çıkan haberlere göre, Fransız yıldızın eflatun-beyazlılardan istediği ücret belli oldu.

İSTEDİĞİ İMZA PARASI...

AS’ta yer alan habere göre, Kylian Mbappe, Real Madrid’den 50 milyon euro maaş ve 120 milyon euro imza parası istiyor.

90 MİLYON EURO...

2022’de PSG ile sözleşme imzalayan Mbappe, 130 milyon euro imza parası almıştı. Mbappe’nin PSG'deki 72 milyon euroluk brüt maaşı ise her yıl artıyor. Fransız golcü, sözleşmesindeki tek taraflı yenileme maddesini devreye sokması halinde ise 2025 yılında 90 milyon euro brüt maaş alacak.





