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Mbappe'nin Neymar isyanı! "Bu pasları bana vermiyor"

27.09.2021 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kylian Mbappe'nin Montpellier maçında oyundan alındıktan sonra TV'ye yansıyan tepkisi Fransa'da gündem oldu.

Mbappe'nin Neymar isyanı! "Bu pasları bana vermiyor"

PSG'nin Montpellier'i mağlup ettiği Cumartesi gecesi oyundan çıkan Kylian Mbappe'nin TV ekranlarına yansıyan görüntüsü Fransa'da büyük olay yarattı.

Kylian Mbappe'nin maçın 88. dakikasında oyundan alındıktan 1 dakika sonra Draxler'e asist yapan Neymar'a söylendiği görüldü. Yayına yansıyan anlarda Mbappe'nin yanındaki takım arkadaşı Gueye'ye Neymar için "Bu pasları bana vermiyor" dediği ekranlara yansıdı.

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Maçı golsüz tamamlayan Kylian Mbappe, Neymar ile sorunsuz bir iletişimleri olduğunu ve çok iyi anlaştıklarını her fırsatta dile getirmişti.

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