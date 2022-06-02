Mbappe paylaştı, Twitter yıkıldı! Dünyaca ünlü gazeteyi tek kelimesiyle yerde bir etti

Paris Saint-Germain'de kalan Kylian Mbappe, takım içinde de revizyon istiyor. Mundo Deportivo'nun haberine göre Fransız yıldız, imzaladığı dev kontratla yalnızca saha içinde değil saha dışında da takımla ilgili söz sahibi olacak.

MBAPPE' NİN REVİZYON LİSTESİ

23 yaşındaki oyuncu teknik direktör Pochettino ve Neymar başta olmak üzere 14 kişinin takımdan gönderilmesini talep etti. Mbappe'nin gönderilmesini istediği isimler; Pochettino, Neymar, Icardi, Draxler, Herrera, Gueye, Paredes, Thilo Kehrer, Danilo Pereira, Kurzawa, Sarabia, Juan Bernat, Colin Dagba ve Sergio Rico.

İspanyol gazetesi haberi Mbappe'nin kara listesi olarak duyurdu.

Uzun süredir takımdan ayrılması beklenen golcü oyuncunun Real Madrid'le anlaşması bekleniyordu. Ancak Paris Saint-Germain'in senelik 40 milyon euroluk teklifine hayır diyemeyen Mbappe, başkent ekibiyle 3 senelik yeni sözleşme imzaladı. Fransız ekibinin verdiği iddia edilen 100 milyon euroluk imza parası da çok konuşuldu. Buna karşın Paris Saint Germain yönetimi bu iddiayı yalanlıyor.

MBAPPE PAYLAŞTI, TWITTER YIKILDI

Mbappe daha sonra sosyal medya hesabından haberi yalanladı. Mbappe'nin paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı. Söz konusu gazete ise paylaşımı apar topar sildi.



